El dólar abrió la semana en baja, pero ya superó los 39 pesos

Tras el discurso del presidente Mauricio Macri y la conferencia de prensa del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el dólar actuaba como termómetro del mercado.





Así, el dólar mayorista sumaba 1,21 pesos y se vendía a $ 38,06 en el MULC.





En el mercado minorista, el billete marcaba una suba similar y cotizaba a $ 38,60 en las pantallas del Banco Nacion (BNA), sin embargo la cotización alcanzaba los $ 39,50 en bancos privados.





El dólar blue se movía alrededor de los $ 38.





El día de hoy es particular en el MAE ya que "sólo cotiza para mañana en adelante" por el feriado en los Estados Unidos. "Es un dato a tener en cuenta, en general, los precios pactados para mañana son el spot con que va empezar el día", explicó a El Cronista Gustavo Quintana de PR Cambios.





"Seguramente, el mercado todavía está digiriendo y analizando todos los anuncios, están esperando tener las disposiciones por escrito para analizarlas", apuntó.

El viernes, el billete mostró una leve baja luego de haber saltado el jueves hasta rozar los $ 42 en algunos bancos privados de la City porteña.





"El dólar acumuló en agosto un avance del 35,58% y en lo que va del año del 100,79%.





Así, el billete terminó agosto en los $ 37,40 en las pantallas del BNA, muy por encima de los $ 27,90 con los que el billete había cerrado el mes de julio, el que fue el primero del año en el que el billete marcó un descenso que fue del 5%.





En el mercado mayorista, el dólar cerró el viernes en los $ 36,85, $ 1,75 debajo del final de jueves pero con un cierre de semana $5 arriba.





La táctica del BCRA

Para ponerle un freno al billete, el Banco Central (BCRA) anunció el viernes apenas unos minuto después de comenzada la rueda, la realización de tres subasta por u$s 75 millones, u$s 100 millones y u$s 500 millones.





De ese total adjudicó apenas u$s 250 millones. Los analistas y operadores coincidieron en que la previsibilidad de la intervención le inyectó mayor calma al mercado que el dinero después subastado.





Con el cierre en baja, atrás quedó el jueves que se transformó en el peor día del mes, con una suba del 11%.





Fuente: El Cronista