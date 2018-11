El dólar abrió la semana en alza y cotiza a $37,17

Fuente: ámbito.com

El dólar sube 17 centavos este martes a $ 37,17 en bancos y agencias de la city porteña de acuerdo a un promedio en bancos.Durante esta jornada, el Banco Central realiza la última licitación de Letras del Banco Central (Lebac), en la que se renovarán 40.000 millones de pesos en estos títulos, a un mes de plazo.La emisión de Lebac llegó a tocar un máximo de 1,27 billón de pesos, de los cuales aún quedan 190.583 millones de pesos: de ese total, 18.500 millones están en manos de los bancos y el resto, en las carteras de inversores no regulados por la autoridad monetaria.En la licitación de este martes se ofrece un máximo de 40.000 millones de pesos con vencimiento el mes próximo, según lo dispuesto por el Banco Central. El monto que no sea renovado podría ir a plazos fijos, dólares o Letras del Tesoro.Para absorber el dinero que no ingrese en esta operatoria, el Ministerio de Hacienda licitará mañana dos títulos en pesos, ambos a 91 días, uno con una tasa efectiva mensual de 4% y otro que se ajustará por inflación."Las Lebacs no podrán ser suscriptas por entidades no financieras", indicó el Central, que a la vez aclaró que la recepción de ofertas se realiza hasta las 15.En el mercado informal, en tanto, el blue opera a $ 36,09, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liquidación" bajó el viernes siete centavos a $ 36,01.La semana pasada, el billete descendió 62 centavos a $ 37 en medio de un recorte sostenido de las tasas de Leliq por parte del Banco Central. El viernes, se mantuvo casi estable.En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa cedió 12 centavos a $ 35,93 pero acumuló un alza de 53 centavos en la semana período en el cual las tasas descendieron 4,4 puntos porcentuales.El Banco Central colocó $ 132.266 millones de pesos en Letras de Liquidez ('Leliq') a diez días de plazo, con un rendimiento promedio en baja del 62,208% anual (el jueves, había quedado en 62,5%) y una tasa máxima de corte de 63% anual. La entidad monetaria, en este sentido, acumula diez licitaciones consecutivas con tasas en baja.En la rueda con el mayor volumen de negocios de los últimos dos meses y medio, el dólar operó esta vez con tono de debilidad y con caídas de su cotización que nuevamente le hizo perforar el piso de los $ 36, con muy escasas chances de recuperarse.Los inversores estuvieron expectante de la noticia de que el Banco Central eliminará el piso del 60% de las tasas en la licitación de Letras de Liquidez (Leliq) desde el 3 de diciembre, tras publicarse el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a un promedio del 57%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 230 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo martes y miércoles.En ROFEX, se operaron u$s 636 millones, más del 60 % se pactó entre noviembre y diciembre, con precios finales a $ 36,965 y $ 38,36 respectivamente y tasas del 75,10 % y 54,86 % TNA.Por su parte, las reservas del BCRA disminuyeron u$s 500 millones hasta los u$s 52.197 millones.