El dólar abrió estable tras tocar máximos en el año

El dólar opera estable este martes a $ 39,09 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio. Sucede luego de que en la víspera la divisa en el segmento mayorista operara ayer con alta volatilidad y cerrara en máximos en el año.





Cabe recordar que ayer el dólar mayorista recortó la suba inicial de hasta 75 centavos generada por una "sobrerreaccion" del mercado a la limitación de tenencia de Leliq por parte de los bancos que estableció el último viernes el Banco Central y cerró con un leve ascenso de seis centavos a $ 37,91.





La divisa, que en el comienzo de la rueda volvió a entrar en la zona de no intervención –establecida ayer por el BCRA entre $ 38,155 y $ 49,377- finalmente terminó fuera de la misma a pesar de que no hubo acción por parte de la autoridad monetaria.





Se dio en sintonía con el mercado minorista, donde el billete verde volvió a perforar los $ 39 (avanzó 17 centavos a $ 39,09), algo que no sucedía desde el 27 de diciembre de 2018 cuando cerró a $ 39,41.





Como es habitual, la autoridad monetaria efectuó en el día una subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo y convalidó una nueva baja de la tasa. El monto adjudicado fue de $ 190.000 millones, a una tasa promedio adjudicada de 45,155% (el viernes había cerrado en 46,243%). La tasa máxima se ubicó en 45,155%, siendo la mínima de 43,89%.





El operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio consideró que "habrá que esperar unos días para que la interpretación de las nuevas medidas coloque en su justa dimensión el impacto sobre el mercado de cambios y sobre los precios del dólar".





En ese sentido, desde ABC Mercado de Cambios, remarcaron que "el dólar mayorista sufrió un cimbronazo y subió en la primera hora de la jornada del mercado, demandado sin control, creyendo los bancos que se iba a producir un cambio de cartera a la moneda norteamericana".





No hay que perder de vista que desde el lunes, el mercado se encuentra expectante respecto a la nueva misión del FMI que volverá a auditar las cuentas argentinas a partir de este lunes para aprobar o no un nuevo desembolso de u$s 7.600 millones en marzo, según el acuerdo stand by entre el órgano crediticio y el gobierno del presidente Mauricio Macri.





