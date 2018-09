El dólar abrió estable, pero fue en alza durante la mañana

Con el retorno de la actividad en Wall Street luego del feriado en Estados Unidos, que habilita que el mercado opere a pleno, el dólar avanza este martes 66 centavos a $ 39,70 en bancos y agencias de la city porteña.



Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa trepa 4,3% a $ 39. En ese marco, el Banco Central anunció que a las 12 realizará una subasta de hasta u$s 100 millones para contener la escalada de la cotización de la moneda estadounidense.



Fuentes del mercado no descartan más licitaciones escalonadas de dólares durante una jornada en la que el volumen aumentará con consideración luego del feriado en la víspera de la plaza estadounidense.



No hay que perder de vista que el dólar subía hoy en en el mundo, ampliando su racha ganadora, ya que los temores a una posible escalada en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China llevaban a los inversores a desechar monedas de mercados emergentes.



En tanto, el titular del Banco Central Luis Caputo no viajó a Washington como parte de la misión oficial que se reunirá desde hoy con el FMI para avanzar en las negociaciones para que el organismo anticipe los desembolsos del acuerdo por u$s 50.000 millones. Con esos recursos, el Ejecutivo espera cubrir todas las necesidades de financiamiento del año próximo y llevar calma a los mercados. De esta manera, el funcionario se quedará en el país monitoreando la situación cambiaria.



Cabe recordar que ayer, pese a los anuncios del presidente Mauricio Macri respecto a la aplicación de retenciones a las exportaciones que apunta a generar una recaudación para 2019 de $ 280 millones, el billete verde trepó 2,7% ($ 1,04) a $ 39,04, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



En el segmento mayorista la divisa avanzó 55 centavos a $ 37,40, en una jornada con pocas operaciones debido a un feriado en EEUU (Día del Trabajador). "Como siempre que coincide la jornada local con un feriado en los Estados Unidos, las operaciones pactadas deben ser finiquitadas a partir de mañana, cuando se normalice la actividad en el exterior", señaló el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.



Por su parte, Dujovne aseguró que "no se puede hacer una estimación sobre el precio del dólar" porque el país tiene un esquema monetario de libre flotación cambiaria pero indicó que "el nivel actual exagera los fundamentos de la economía argentina".



"Esperemos que mañana (por hoy) en un día normal de operaciones, el BCRA vuelva a intervenir con licitaciones, ya que hoy no bajó de $ 38 en todo el día, siendo importante ver la reacción de los exportadores y las medidas que van a tomar para dar liquidez al mercado de cambios mayorista", analizaron desde ABC Mercado de Cambios.



En el mercado de futuros "Rofex" se pactaron u$s 369 millones, siendo el 43% operado para septiembre a $ 39,15 contra un spot de $ 38,10 y el resto hasta diciembre, a $ 43,50. La tasa de interés del "call money" se mantuvo a 59% TNA y la tasa de Lebac a 16 días a 62,5% TNA.



En el mercado informal, mientras tanto, el blue escaló 70 centavos a $ 38,70, tras tocar los $ 40 en horas del mediodía, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.



Por último, las reservas del Banco Central cedieron este lunes u$s 269 millones hasta los u$s 52.389 millones.

Fuente: ámbito.com