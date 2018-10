El dólar abrió estable a $ 38,98 tras iniciar la semana en baja

Fuente: ámbito

Tras las fuertes bajas registradas en el inicio de la semana, el dólar opera estable este miércoles a $ 38,98 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio.En el mercado mayorista, en tanto, por ahora no se registran operaciones: cotiza a $ 37,20/ 37,55.En la plaza paralela, el blue se negocia sin cambios a $ 38,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" se hundió el martes un 3,5% a $ 38,15.Se da luego de que el Banco Central convalidara ayer tasas altas en la subasta de Leliq,de hasta el 73%, algo que impactó de lleno en la cotización de la divisa: cedió ayer 4,4% ($ 1,8) y perforó los $ 39. De esta manera, el billete acumula una baja de 7,1% en las últimas dos ruedas.Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la moneda descendió un 3,8% ($ 1,5) a $ 38,10 en una rueda en la que el desarme de posiciones y los ingresos de divisas destinados a tomar posición en inversiones en pesos volvieron a mantener la tendencia de debilidad del tipo de cambio mayorista, sin que hubiera participación oficial.En este sentido, el Banco Central subastó Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por $ 52.815 millones, a una tasa promedio de corte de 69,465% con un nivel máximo adjudicado de 73%. Este monto se suma a los $ 71.060 millones adjudicado el lunes, cuando arrancó el nuevo esquema de política monetaria.El economista Gustavo Ber indicó que "la segunda ronda del apretón monetario volvió a derretir al dólar con una caída realmente vertiginosa que claramente sorprendió a los operadores que esperaban que la divisa testeara la banda superior".Explicó que "esta reacción llega de la mano de una agresiva estrategia de secar la plaza de pesos, con las Leliq y mayores tasas, una medicina muy dura con efectos colaterales como la profundización de la recesión".En tanto, las reservas del Banco Central aumentaron el martes u$s 55 millones hasta los u$s 48.90 millones.