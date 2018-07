El dólar abrió en baja y cayó 7 centavos en el inicio de la jornada

Luego de que el Tesoro licitara ayer Letes por u$s 514 millones y Bonos en moneda dual por u$s 1638 millones, el dólar desciende 7 centavos este jueves a $ 28,14 en bancos y agencias de la city porteña.



Ayer las elevadas tasas en pesos no pudieron contener un repunte en la demanda de divisas, por lo que el billete cortó una racha de tres bajas consecutivas y rebotó 16 centavos a $ 28,21.



El avance de la moneda, que cerró con una suba más acotada en el mercado mayorista (aumentó solo dos centavos a $ 27,39), estuvo justificado por un apetito más sostenido por parte de bancos y empresas (algunas necesitaron pagar obligaciones en el exterior), comentaron en las mesas de dinero.



El contexto global tampoco ayudó demasiado debido a que las monedas emergentes cayeron con fuerza frente al dólar, tras el dato de inflación de EEUU (3,4% anual, el mayor incremento en seis años y medio) que superó las expectativas e incrementó las probabilidades de que la Reserva Federal suba las tasas de interés otras dos veces este año: la lira turca se hundió 3,4%; el real brasileño, un 1,6%; el peso chileno, un 1%; y el peso mexicano, un 0,7%.



Se trató de la primera suba del billete minorista en cuatro jornadas, tras haber acumulado un retroceso del 2,6% o 75 centavos entre jueves de la semana pasada y este martes (el lunes pasado fue feriado).



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa llegó a tocar en la rueda un máximo de $ 27,59, pero con la ayuda del BCRA, que inyectó u$s 100 millones a través del mecanismo habitual de subasta del Tesoro (a un precio promedio de corte de $ 27,5282, siendo el mínimo valor adjudicado de $ 27,50), la cotización de la divisa borró gran parte de aquel avance inicial. El total operado retrocedió un 7% hasta los u$s 539,14 millones.



Asimismo, muchos operadores estuvieron atentos a la nueva colocación de Letes y bonos en moneda dual que comenzó el martes y finalizó este miércoles. Se adjudicaron por licitación u$s 1.638 millones en bonos y u$s 514 millones en Letras a dos plazos de vencimiento diferentes.



El martes el BCRA decidió mantener la tasa de política monetaria en 40%, ante la continuidad de las presiones inflacionarias de los últimos meses tras la depreciación del tipo de cambio. El INDEC anunciará la semana que viene el dato de inflación de junio, que se ubicaría entre el 3,5% y el 3,7%, según consultoras privadas.



Adicionalmente, el Central anunció que comienza a realizar el seguimiento de los agregados monetarios como otra herramienta para desacelerar la inflación, redoblando la apuesta antiinflacionaria con una política monetaria más estricta.



• Tasas por las nubes



Mientras el dólar reaccionaba después de tres días con tendencia a la baja, las tasas en pesos del mercado continuaban escalando posiciones. En el mercado de dinero entre bancos el "call money" llegó al 60%, desde el 50% previo.



Asimismo, las tasas de Lebac en el mercado secundario volvieron a incrementar su rendimiento, operándose a 7 días al 63%, y a 35 días pactándose al 54,10%, a menos de una semana de la licitación mensual de julio.



Por otra parte, en el mercado de futuros del Rofex se operaron u$s 400 millones, de los cuales el 60% se pactó entre julio y agosto con precios finales a $ 28,15 y $ 29,27, respectivamente, y con tasas de 50,64% y 49,12%, reportó ABC Mercado de Cambios.



En tanto, en la plaza informal, el blue cerró a $ 28,50, tras alcanzar un máximo de $ 28,65 en la jornada, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 139 millones y terminaron en u$s 60.545 millones.