El dólar abrió en baja, pero se recuperó y volvió a dar un salto de 35 centavos

Tras licitación de Lebac, el dólar reacciona y trepa este miércoles 35 centavos a $ 30,77en bancos y agencias de la city porteña.En el mercado estarán pendientes también de la licitación de Letes que llevará a cabo hoy y mañana el Ministerio de Hacienda con el objetivo de absorver los pesos de inversores que no renovaron Lebac en el megavencimiento del último martes.Los instrumentos a licitar incluyen Letras del Tesoro en pesos a un plazo de 105 días capitalizable mensualmente a la tasa nominal mensual de 3% (30-noviembre-2018), y Letes a un plazo de 224 días capitalizables mensualmente a la tasa nominal mensual de 2,85% (29-marzo-2019).La recepción de ofertas comenzará hoy a las 10 y finalizará a las 15 de mañana y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.En tanto, por los resultados de la subasta de divisas norteamericanas por parte del Banco Central, el dólar se recuperó ayer en la última parte de la rueda, tras caer por debajo de los $ 30 en el inicio, y terminó la jornada con un retroceso de sólo 30 centavos a $ 30,42.Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) donde la divisa descendió 31 centavos y medio a $ 29,61, en una rueda en la que el Banco Central adjudicó u$s 200 millones, de los u$s 500 millones ofertados, mediante una licitación, un día después de una nueva turbulencia cambiaria que arrastró al peso a su mínimo histórico.En este marco, el precio promedio de las ventas se ubicó en $ 29,4031 por dólar y el mínimo en $ 29,37. Se adjudicaron menos dólares "ya que la demanda a precio de mercado fue menor a la esperada", sostuvo la entidad en un comunicado.En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" volvió a niveles del 46%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 139 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para mañana y el jueves. Las tasas de Lebac en el circuito secundario bajaron sus rendimientos, operándose la de 36 días al 46%, y la de 99 días al 41,25%.En el Rofex, donde se operaron u$s 530 millones, más del 70% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales a $ 30,30 y $ 31,27 respectivamente con tasas de 50% y 43,54% TNA. Los plazos, luego de bajar casi un peso al igual que el spot, sobre el final faltando media hora, retomaron una senda alcista, quedando con mermas de poco más de veinte centavos.En la plaza informal el blue terminó estable a $ 30,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" bajó 31 centavos a $ 29,90.Por último, las reservas del Banco Central cayeron el lunes u$s 253 millones hasta los u$s 56.621 millones.