El dólar abrió en alza con la atención puesta en Brasil

Presionado por la suba de la divisa estadounidense en Brasil, el dólar aumenta 17 centavos este miércoles a $ 30,76, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio.



En el mercado mayorista de cambios, la moneda avanzaba 25 centavos a $ 30,25, aunque con pocas operaciones de relevancia, en momentos en que el real brasileño de devaluaba casi 1% a 4,07, producto de la incertidumbre electoral.



Ayer, el billete oficial subió otros 12 centavos, mientras que la divisa mayorista avanzó 15 centavos a $ 30, en el inicio de la semana corta por el feriado del lunes en conmemoración por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.



Sucedió en medio de la licitación de Letras del Tesoro que comenzó ayer y finaliza hoy con el objetivo de absorber los pesos que quedaron liberados en la plaza -$ 133.201 millones- luego de que el BCRA decidiera comenzar la semana pasada con un desarme gradual de las Lebac y no renovara el total del megavencimiento que se produjo el último martes.



"La primera rueda de la semana mostró al dólar mayorista asentado nuevamente en los $ 30, un valor que no se repetía sobre el cierre de las operaciones desde el miércoles pasado. El derrape del real en Brasil pudo haber tenido algo de efecto en el plano local justificando por momentos el renovado avance del tipo de cambio. Sin embargo, el desarrollo de la jornada no presentó rasgos destacables y la misma transcurrió en un escenario de calma y relativa apatía, un rasgo que se confirma con el bajo volumen del mercado, el peor tercer registro del mes en curso", destacó el analista Gustavo Quintana.



En Brasil, el dólar superó la barrera de los 4 reales por primera vez desde marzo de 2016, en una depreciación atribuida a las incertidumbres de las elecciones presidenciales de octubre próximo en Brasil.



Asimismo, otro factor que motorizó la suba es "la escasa oferta de parte de la exportación cerealera que viene bajando teniendo en cuenta que ya cerca del fin del ciclo, solo se registró unos u$s 90 millones de dólares, que no alcanzaron a cubrir la demanda por coberturas de los bancos", segun puntualizó el analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



En el mercado informal, el blue opera estable a $ 30,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", por su parte, subió ayer un centavo a $ 30,06.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el martes u$s 232 millones hasta los u$s 55.028 millones.