El dólar abrió en alza en el primer día del Central con nuevo presidente

Fuente: ámbito

El dólar gana 19 centavos este miércoles a $ 39,10 en bancos y agencias de la city porteña. Sucede en una jornada en la que el mercado se encuentra expectante respecto al acuerdo del Gobierno con el Fondo Monentario Internacional (FMI), que será anunciado esta tarde en Nueva York por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en conjunto con la titular del organo crediticio, Christine Lagarde.Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) , donde la divisa salta 40 centavos a $ 38,50 en las primeras operaciones, que se registraron recién media hora después de la apertura del mercado de cambios.En tanto, mientras el mercado todavía está deglutiendo la salida de Caputo del máximo sillón del BCRA, Hacienda licita a las 15 Letes en dólares. El instrumento pagará un 6% anual, un rendimiento menor a la anterior subasta que pagó un 7% anual.El dólar viene de trepar ayer 77 centavos en medio de la incertidumbre por la renuncia del titular del Banco Central, Luis Caputo. En ese marco, el billete verde llegó a tocar los $ 40 pero finalmente moderó el alza ante la expectativa del mercado por el inminente acuerdo del Gobierno con el FMI y una nueva intervención de la autoridad monetaria en futuros, aunque no así en la plaza de contado.En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa subió 80 centavos a $ 38,10, en una rueda en la que el BCRA intervino en los plazos más cortos de los mercados de futuros en momentos en que la cotización en el segmento mayorista tocó máximos en $ 39,30.Cabe destacar que la segunda dimisión de un presidente del BCRA en menos de cuatro meses sorprendió al mercado que registró la primera operación una hora más tarde de la apertura."El inesperado anuncio de la renuncia del presidente del Banco Central, conocido momentos antes de la apertura del mercado de hoy, generó cierto desconcierto que se tradujo en un aumento de la demanda por cobertura sin una contraparte equivalente del lado de la oferta privada", afirmó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.El ahora extitular del BCRA le presentó la renuncia al presidente Mauricio Macri, quien se encuentra aún en Nueva York junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en una misión que busca cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para ampliar el préstamo de u$s 50.000 millones y llevar calma a los mercados en medio de la "tormenta" financiera que atraviesa el país.Por su parte, el designado presidente de la autoridad monetaria, Guido Sandleris, aseguró esta tarde que el objetivo de su gestión será "reducir la inflación" y destacó que trabajará para "recuperar la estabilidad y previsibilidad de precios que la economía argentina tanto necesita".A su vez, transcendió en las mesas de operaciones que con la salida de Caputo el monto adicional (a los u$s 50.000 millones acordados en junio) que negocia el FMI con el Gobierno sería mayor al que se viene especulando en el mercado, incluso superior a los u$s 20.000 millones.• Dólar en el mundoEl dólar cotizaba el miércoles con una modesta apreciación antes de una esperada alza de tasas de interés de la Reserva Federal, mientras los inversores aún se mostraban preocupados por la disputa comercial entre Estados Unidos y China.Está previsto que la Fed eleve las tasas de interés por octava vez desde fines de 2015.Los inversores también estiman que el banco central estadounidense aplicará otro ajuste monetario a fin de año, pero el panorama para 2019 está menos claro.La atención de los mercados se centrará en el panorama sobre la futura política de la Fed y en cualquier comentario en torno a la guerra comercial que involucra a Estados Unidos y sus principales aliados globales.• Otros mercadosEn el mercado informal, el blue avanzó un 4,6% a $ 40, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" repuntó 2,4% a $ 38,38.En tanto, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 60 millones hasta los $ 49.601 millones.