El directorio del FMI fijó fecha para decidir si aprueba el nuevo acuerdo con Argentina

Otro cambio importante se dio en el frente monetario de la ecuación, con la partida de Luis Caputo al frente del Banco Central y su reemplazamiento por Guido Sandleris (ex secretario de Política Económica del Minsterio de Hacienda) marcando el final del esquema de metas de inflación. El ex funcionario de Hacienda instituyó un programa monetario en el que la variable objetivo ya no es la inflación sino los agregados monetarios, específicamente instalando un programa de emisión monetaria cero.