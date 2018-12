El desgarrador relato de Fardin contra Darthés: "Me tiró en la cama y me corrió el shorcito"

Luego del comunicado que leyó la agrupación Actrices Argentinas en el Multiteatro para visibilizar la denuncia de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés, el colectivo mostró un video en el que la propia víctima relata el dramático momento que vivió en medio de una gira de la novela "Patito Feo", nueve años atrás.





"Durante nueve años lo anulé para seguir adelante, hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí. En el 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años, era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años", comenzó el relato Thelma, en referencia a Darthés.





"Una noche comenzó a besarme el cuello y le dije que no. Me agarró la mano y me dijo: 'Mirá cómo me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y me empezó a practicar sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Le dije: 'Tus hijos tienen mi edad'. No le importó. Se subió encima mío y me penetró", continuó la joven, quebrada por el recuerdo.





Y finalizó: "En ese momento, alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme, y sobre todo a darme mucho amor".





Sobre el cierre del video, actrices y actores se hicieron eco de la polémica frase de Darthés y lanzaron un "Mirá cómo nos ponemos", tras lo cual la actriz Laura Azcurra advirtió: "Esto es un mensaje para la sociedad toda: no nos callamos más. No vamos a seguir sometidas a los abusos".





En la tanda de preguntas, Thelma agregó que la semana pasado viajó a Nicaragua, donde ocurrió la presunta violación, y radicó la denuncia en la Fiscalía de Género.

Fuente: Clarin