El cuerpo encontrado en el río es de la joven que navegaba con su novio en el Tigre

El cuerpo hallado en el Delta pertenece a Yanina Braile, la chica que el domingo por la tarde cayó de una lancha en circunstancias que aún no están claras. Una fuente directa de la búsqueda.

El accidente ocurrió alrededor de las 19.30 del domingo. La joven y su pareja -quien fue rescatado con vida y en estado de shock- esperaban para ingresar la lancha a la guardería "La Rampa", ubicada a unos 300 metros del Museo de Arte de Tigre. Según trascendió, debido al intenso oleaje generado por otros barcos de mayor porte, la embarcación se dio vuelta y los ocupantes cayeron al agua. Sin embargo la familia de la mujer desconfía de esta versión.

Rodolfo, abuelo de Yanina, dialogó con TN y aseguró que "es muy raro lo que pasó" y agregó: "No sabemos si estaba o no en el supuesto accidente, porque no sabemos si estaba o no en la lancha". El familiar también confirmó que la chica no sabía nadar.

Prefectura Naval Argentina (PNA) confirmó que ninguno de los dos tenía puesto el chaleco salvavidas al momento del accidente, aunque el hombre logró ser rescatado. Los buzos tácticos de la fuerza naval realizaron rastrillajes a unos 1500 metros arriba de donde ocurrió el episodio y allí encontraron el cuerpo de Yanina.

Por su parte, el prefecto mayor Alejandro Gaggiolo, manifestó que el hombre estaba habilitado para conducir embarcaciones y señaló que "se investiga si hubo testigos del hecho".

Aunque aún restan las pericias de rigor, el accidente se produjo debido a un ingreso de agua por popa que dio vuelta de lancha.

En marzo David Peña, un joven que se encontraba en una fiesta en un barco en el Delta, cayó al agua sin chaleco salvavidas. Su cuerpo fue hallados días después en el Río Luján, a la altura del kilómetro 26,5, frente al Club Náutico Albatros, en San Fernando.





Fuente: TN