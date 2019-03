El consumo será restringido durante todo el 2019

La inflación de 47,6% y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los salarios dejó en 2018 serias heridas en el sector comercial. Todos los sectores, desde consumo masivo hasta los bienes durables, pasando por el turismo y la indumentaria, sintieron el impacto. En ese escenario los compradores modificaron sus hábitos para "cuidar el mango": se volcaron hacia segundas y terceras marcas y locales "low cost", disminuyeron las cantidades de los productos comprados, y postergaron gastos, entre otras estrategias. Especialistas consultados vaticinaron que este año el panorama se muestra casi idéntico.













Los datos que proporciona la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) señalan que el consumo el año pasado sufrió una retracción de 6,9%; y hasta febrero acumula 14 meses en baja. Por su parte, el INDEC confirmó una caída de ventas en supermercados y shopping que registraron números rojos los seis últimos meses de 2018. Asimismo, el análisis Consumer Insights que realiza trimestralmente Kantar Worldpanel refleja que el consumo masivo registró una evolución negativa por tercer año consecutivo, con una disminución en el 66% de las categorías, y con una "significativa aceleración de precios". La venta de electrodomésticos, en tanto, retrocedió a su menor nivel en cuatro años según la consultora Ecolatina.













"El año pasado hubo una baja muy fuerte, producto de la inflación muy alta. Este año vemos que la inflación va a ser menor, con lo cual debería mejorar la performance del consumo hacia fin de año. Pero no va a ser un rebote pronunciado, seguramente va a ser paulatino", afirma Pedro Cascales, secretario de prensa de CAME. Y agrega: "El 2018 cerró con una caída de 9,9%. Para este año no tenemos una previsión, pero la base de comparación es muy baja con respecto al año pasado. De todos modos hay que tener en cuenta que el índice que venimos llevando viene en baja desde 2012. Muchas pymes están operando a pérdida. A fines del año pasado, un tercio trabajaba con rentabilidad, otro tercio en equilibrio, y el resto a pérdida".













Mariángel Ghilardi, responsable del área sectorial de Ecolatina, comenta que este año "el salario real no va a tener una recuperación significativa de lo que fue la pérdida de 2018", la cual estaría en el orden de entre 4,5 y 5%, con una mayor contracción en el primer semestre. "El ingreso disponible va a estar bastante perjudicado por lo que representan los aumentos de tarifas en servicios y transporte, y otros gastos fijos, por lo que entendemos que va a seguir afectado el poder adquisitivo. En ese marco, lo prescindible en cuanto a consumo se va a ver perjudicado", añade.