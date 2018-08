El Central definió una nueva tasa de referencia y el dólar rebotó a $ 28,07

Luego de que el Banco Central informara ayer su nueva tasa de referencia, que ahora es la Leliq (Letras de Liquidez), la cual fue convalidada a 7 días al 40% anual, el dólar rebota y sube cuatro centavos este miércoles a $ 28,07 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio.



Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde se instala con más fuerza la demanda de divisas y empuja al dólar a máximos en $ 27,57, diecisiete centavos y medio por arriba del cierre del martes.



Cabe recordar que la autoridad monetaria, cuya tasa de política ya se ubicaba en un 40%, señaló que mantendrá el sesgo contractivo de la política monetaria hasta que la trayectoria de la inflación y los pronósticos se alineen con la meta establecida para 2018. "Las decisiones de la autoridad monetaria se concentrarán en un instrumento cuya influencia operativa será cada vez mayor en un contexto de reducción gradual del stock de (letras) Lebac", añadió.



En ese contexto, el grupo SBS destacó la "novedad de implementación formal de la política monetaria", al tiempo que agregó que el Copom (Comité de Política Monetaria) estimó que se "requiere un período más prolongado de estabilidad financiera" para minimizar los riesgos de un mayor traslado a precios de la depreciación".



Señaló, asimismo, que "las medidas debieran ser positivas para reforzar los canales de transmisión de la política monetaria, ya que el centro del corredor de pases había perdido relevancia al no estar atado a un instrumento".



Ayer el dólar minorista no llegó a acompañar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa se dio vuelta sobre el cierre y terminó con un avance de seis centavos y medio a $ 27,395 impulsada por una demanda por cobertura que absorbió toda la oferta disponible.



Como en la jornada anterior, la autoridad monetaria licitó u$s 50 millones por orden del Tesoro, con un precio de corte promedio fue de $ 27,23 y el mínimo valor adjudicado de $ 27,235.



En otro orden, el Ministerio de Hacienda comenzó durante la rueda de ayer una nueva licitación de Letras del Tesoro en dólares con un plazo de 182 días, que se efectúa bajo la modalidad aplicada en los últimos llamados para pagar una tasa menor, mediante la garantía de un mínimo de rendimiento y la eliminación de la restricción de relación entre los tramos competitivo y no competitivo. El cierre es este miércoles.



"Para las carteras concentradas en activos argentinos, las Letes funcionan como mitigadores de la volatilidad, al ser instrumentos de renta fija de corto plazo. En medio del contexto de incertidumbre actual, lucen adecuadas como instrumentos de sesgo conservador", destacaron desde Puente.



En swaps cambiarios se pactaron 115 millones de dólares para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el mercado secundario operaron al alza sus rendimientos a 8 días del 48,75%, y la de 106 días operándose al 42,%.



En el Rofex, donde se negociaron u$s 430 millones, más el 60 % se pactó entre agosto y septiembre con precios finales a $ 28,1300 y $ 28,9250 respectivamente con tasas de 40,80 % y 37,75 % TNA. Estos plazos, mostraron alzas de ocho centavos, acompañando la suba final del spot.



En la plaza informal, el blue cerró estable a $ 28,30, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cayó tres centavos a $ 27,28.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron este martes u$s 36 millones hasta los u$s 57.653 millones.