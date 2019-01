El cartel de un verdulero provocó la indignación de los vecinos

"Señoras/res que toquen, aprieten y manoseen la mercadería... serán sometidos al mismo tratamiento por el vendedor (siempre con onda)". Esto dice el cartel el negocio ubicado en la calle Mendoza al 4700.





Alejandra es la usuaria que fue a pasar las fiestas a la Costa y encontró el cartel. "Con mi familia quedamos azorados, no podíamos creer lo que estábamos leyendo. Los empleados del negocio son macanudos, pero el dueño no es una persona muy abierta. Es por eso que no dijimos nada, porque íbamos a entrar en una discusión sin sentido", contó.





"El cartel es indignante y abusivo. En los tiempos que corren, el dueño del lugar que tiene unos 50 años, debería ser más cuidadoso. Si es un chiste, es de mal gusto. Y si no es un chiste, es muy violento", concluyó la mujer.





(Fuente: TN)