El cambio de carátula en la caso Maldonado "no es relevante" y sigue como "desaparición forzada"

Apenas había asumido la causa en reemplazo del juez Guido Otranto, recusado por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Lleral había explicado que no le importaba tanto la carátula de la causa como lo que se pudiera juntar de material probatorio. "La carátula del expediente no dice nada. Lo que se investigan son hechos y hay personas que participan de esos hechos. Hay que establecer si ese hecho existió. Si hay personas que intervinieron en ese hecho con sus acciones y afectaron algún derecho de terceros, y después de que se obtenga la prueba sobre eso, determinar si hubo responsabilidad penal o no. Son hechos cuyas calificaciones pueden variar a lo largo del proceso hasta la sentencia definitiva e incluso con la participación de tribunales superiores".