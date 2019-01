El Banco Central volvió a intervenir y ni así pudo detener la tendencia a la baja del dólar

Por segundo día consecutivo, el Banco Central salió este viernes a comprar con el objetivo de que el dólar se ubique dentro de la zona de no intervención, luego de que el jueves el mayorista perforara ese piso. De acuerdo a lo anunciado, la autoridad monetaria subastó u$s 40 millones, que se sumaron a los u$s 20 millones de la jornada previa.









Operadores indicaron "en cuatro minutos, el BCRA compró la totalidad anunciada, con un precio promedio de compra se ubicó en $ 37,099".









Así, la cotización mayorista bajó 18 centavos $ 36,90, un 1,3% por debajo de la zona inferior de la banda, estipulada hoy en $ 37,379. En la semana, acumuló un descenso de 47 centavos en la semana.









En simultáneo, el dólar minorista descendió 15 centavos a $ 38,03, con lo que acumuló un descenso de 39 centavos en la semana, en agencias y bancos de la city porteña.









En el mercado informal del dólar, por su parte, el blue cotiza sin cambios a $ 39,25, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" trepó 22 el jueves centavos a $ 37,24.





Por otro lado, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 96 millones a u$s 66.041 millones.