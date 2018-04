"El aumento en las tarifas estaba previsto hace tres o cuatro meses" copy

El diputado del PRO Daniel Lipovetzky aseguró este domingo que "el aumento en las tarifas estaba previsto hace tres o cuatro meses" y ya se había "votado" en el Presupuesto del año pasado, y lamentó que en la sesión especial convocada para su debate se montó "un show mediático" y "una operación política".



"La sesión especial era un show mediático, una operación política. El aumento estaba previsto hace tres o cuatro meses y ya lo habíamos votado en el Presupuesto del año pasado", dijo el diputado en diálogo con radio Milenium.



Agregó que "se sabía que se iban a quitar los subsidios en las tarifas" y que si la intención es "retrotraer las tarifas al 2016, como quería el kirchnerismo", el gobierno se quedaría "sin fondos públicos para otras cosas".



"La oposición metió cinco o seis propuestas para tratar en el Congreso e iba a ser imposible consensuarlos en una sola reunión. Era una puesta en escena, un show mediático lo que hicieron", dijo.



El miércoles pasado la oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir límites a la suba de tarifas pero no tuvo quórum y el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó , decidió levantar la sesión.



Para Lipovetzky, "está bueno que se discuta el tema" tarifario, pero advirtió que debe ocurrir "en el lugar que corresponde, que son las comisiones y dónde se puede ver si hay alguna otra opción mejor que la del gobierno".



Lipovetzky también ser refirió a la propuesta de los radicales y la Coalición Cívica de "aplanar la tarifa" en los meses de mayor consumo (invierno) y prorratear el aumento en tres cuotas a pagar en los meses de menor consumo (verano), pero afirmó que aún "no hay información oficial acerca de las tasas de interés" que se aplicarían.



"No hay una información oficial acerca de las tasas de interés para aquellas personas que paguen las tarifas en cuotas. Sí se busca diferir el gasto del gas para los meses de menos consumo, como los de verano, para que la tarifa no sea tan alta en invierno", dijo.