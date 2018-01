El andinista perdido deberá superar el estrés post traumático

"Si me tengo que quedar con algo de todos estos días fue el trato de la familia de Joaquín hacia nosotros. Era muy difícil llegar al final de cada día y tener que ir a hablar con ellos para decirles que no habíamos encontrado nada. Y ellos lo único que hicieron fue agradecernos desde el primer momento. Nos agradecían cada paso que dábamos y ese tipo de cosas te llenan el corazón. Estaban los padres, primos, hermanos, hubo un hermano que se vino de Londres. El constante agradecimiento de esa familia me lo voy a llevar para siempre", dijo.