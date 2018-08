El abogado de Thomas dijo que "es muy difícil" probar las acusaciones de coimas

Luego de que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich adelantara que el Gobierno ofrecerá una recompensa de 500 mil pesos para colaborar con la captura a Oscar Thomas (exdirector de Yacyretá y único prófugo en la causa de los "cuadernos de las coimas ), el abogado del exfuncionario le respondió a la ministra, en tanto que aseguró que va a ser "muy difícil" que se puedan probar las diversas acusaciones que hoy conforman la causa.

"Hay tres cosas incómodas en la vida: mudarse, divorciarse y estar prófugo. Si usted me pregunta si hay un estado de comodidad, le digo que no. ¿Si estamos disfrutando el momento? Menos. Ahora, la pregunta: ¿por qué yo como ciudadano, que tengo el derecho de poder presentarme en libertad en un proceso, no lo puedo llegar a agotar hasta que los jueces se expidan? Que la ministra Bullrich haga lo que le dé la gana. Nosotros vamos a hacer lo que podemos", afirmó Juan Manuel Ubeira en una entrevista con Luis Novaresio en "Novaresio 910".

El abogado de Thomas dijo además que "acá hay mucha gente que dice muchas cosas para mejorar situación dentro del proceso y poder irse a sus casas", pero que "Thomas me dice 'yo no tengo por qué involucrar a gente falsamente, sencillamente, porque las cosas que dicen no pasaron'".

"Todo este esquema, tarde o temprano, va a fracasar. Cuando todo esto llegue a un juicio oral y las cosas no se puedan justificar o demostrar, muchos que ahora se beneficiaron y se volvieron a sus casas, van a terminar con un problema enorme. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil probar todo esto", agregó el letrado.

"No nos apuremos, esperemos un poco, tengamos un poco de paciencia. No salgamos tanto en la tele", pidió el defensor del empresario prófugo, al tiempo que calificó el avance de la causa como "un juego enorme". Y agregó: "Me parece bárbaro que la ministra Bullrich pida la recompensa. Ahora, los que de alguna manera inventaron la patria contratista, como por ejemplo el padre del actual presidente, quien entró y se fue por su propio pie en la causa Yaciretá, nunca en la vida fueron detenidos".