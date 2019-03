El abogado de Franco Macri dijo que éste no pagó coimas y que las empresas las manejaba Mauricio

Luego de que Mauricio Macri acusara a su padre recientemente fallecido de haber pagado coimas para obtener beneficios durante los gobiernos kirchneristas, el abogado de Franco Macri declaró que éste nunca cometió ese delito y que las empresas eran manejadas por el actual presidente.

Luis Conde, quien fuera abogado personal de Franco Macri durante más de cinco años, dialogó con Radio Nihuil, donde defendió al difunto de las acusaciones realizadas recientemente por Mauricio Macri.

"Las palabras del Presidente me provocaron mucho dolor, molestia y bronca. Franco Macri tenía mala prensa, no sé si Mauricio lo quiso ensuciar, pero estuvo muy mal".

"Yo fui abogado personal de Franco Macri durante 5 años y nunca vi que pagara coimas, ni se trataba el tema. Nunca vi ni escuché que se hiciera referencia a ese tipo de situaciones, ni de coimas ni de ofertas. Estuve en negociaciones importantes, por ejemplo con los chinos, y en ningún momento se hablaba de coimas", aseguró Conde.

Además, respecto de lo dicho por Mauricio, quien aseguró que de estar vivo y en buenas condiciones de salud su padre eventualmente hubiera sido procesado "por ser parte de un sistema y verse extorsionado por el kirchnerismo a pagar coimas para trabajar, lo cual es un delito y por lo que cada uno se tiene que hacer cargo", Conde consideró que se trata de una "bajeza".

"Decir que alguien cometió un delito cuando no se puede defender es de muy mal gusto. Además, Franco Macri entregó SOCMA a sus hijos, toda la parte empresarial la manejaban entre Mauricio y Gianfranco Macri", explicó el abogado.

"No había ningún tipo de dádivas, ni de coimas. Yo hablo siempre a nivel personal, no empresarial, pero nunca escuché ni me hicieron preguntas al respecto".