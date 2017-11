EEUU y Rusia sumaron su mejor equipamiento y personal a la búsqueda del ARA San Juan

Mientras la Armada informó que aún no hay indicios del submarino ARA "San Juan", perdido hace 11 días en el Atlántico sur, el buque noruego "Sophie Siem" debió postergar su partida para hoy desde Comodoro Rivadavia con un submarino de rescate de la marina de EEUU. Otra nave, el "Skandi Patagonia" ya está en operaciones con un sumergible de menores dimensiones, también de la marina estadounidense. Pero ayer el intenso viento de la zona y una inspección de la Prefectura aconsejaron postergar para hoy la carga con una grúa desde el muelle de los pesados equipos en el "Sophie Siem". Hoy se ingresa en el décimo primer día de búsqueda aún sin ningún rastro firme del navío, perdido el día 15 mientras realizaba un patrullaje de altura entre Ushuaia y Mar del Plata.





Una vez en el mar, el "Sophie Siem" tardará otras 24 horas en llegar al área de operaciones con submarinistas argentinos a bordo y parte del equipo del Escuadrón de Rescate Submarino de la Marina de Estados Unidos, que operarán el minisumergible, equipado con cámaras de video de alta sensibilidad. Allí ya opera el "Skandi Patagonia", así como numerosos buques más de diversas nacionalidades, además de aviones de patrullaje que parten desde Bahía Blanca.





En tanto, el robot submarino ruso Pantera Plus fue trasladado a la Argentina por un avión carguero ruso Antonov 124, que aterrizó en Comodoro Rivadavia la noche del viernes. Además transportó material de alta tecnología de inspección submarina que será embarcado en parte en la corbeta ARA "Rosales" y el resto en el aviso "Islas Malvinas", también de la Armada Argentina. El Antonov An-124 fue enviado con el material de auxilio luego del llamado del presidente Mauricio Macri al mandatario ruso Vladimir Putin. Contra lo informado previamente, el avión ruso no partió rumbo a Ushuaia y descargó sus equipos en Comodoro Rivadavia.





De esta forma, Comodoro Rivadavia se ha transformado en escenario de una competencia de capacidad naval entre Estados Unidos y Rusia, antiguos enemigos de la Guerra Fría y hoy enfrentados igualmente en la geopolítica del planeta.





En la búsqueda intervendrá otro buque ruso, el oceanográfico "Yantar" que estaría llegando a principios de diciembre, y también tiene equipamiento de alta tecnología de búsqueda, como para llegar hasta 6.000 metros de profundidad.





En tanto, se informó sobre la solicitud de pase a retiro del jefe de la base de la Armada en Mar del Plata, contralmirante Gabriel González, quién tuvo trato directo con los familiares de los tripulantes del submarino. Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del submarino, había contado que, cuando viajó a Mar del Plata, las autoridades de la Armada lo recibieron amablemente, y fue González quien le dio el pésame y destacó que su hijo "era un gran marino". Aseguró que el contralmirante González le dijo que "estaban todos muertos".





La búsqueda del ARA "San Juan" comenzó el miércoles de la semana pasada, cuando la nave perdió contacto con la Armada. El jueves, la fuerza confirmó que hubo un evento "consistente con una explosión" en la zona donde se busca al submarino, lo que generó conmoción y desánimo entre los familiares. Esta información se basó en la que proveyó la red de la Organización del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares. A partir de allí, además se cambió la zona de búsqueda y se concentró en un área mucho menor, de 10 millas náuticas de lado. Es allí donde se concentra ahora todo el esfuerzo internacional.





Polémica Garré

La ex ministra de Defensa Nilda Garré declaró que el gobierno kirchnerista invirtió unos u$s 20 millones para poner a punto el ARA "San Juan", que fue "reparado a nuevo, fue sometido a todas las pruebas y navegó tres años más hasta este episodio". Garré salió así a responder a informes críticos de la prensa, que indican que el trabajo de reparación "de media vida" realizado en el "San Juan" entre 2008 y 2014 ahorró dinero mediante el llamado "replacado" de las 960 baterías del sumergible, en lugar de reemplazarlas por nuevas."Es una canallada más de este gobierno querer echar los problemas que tiene un submarino en noviembre de 2017 a cosas que se hicieron hasta el año 2013, cuando se terminaron las reparaciones y fue sometido a pruebas durante el año siguiente", afirmó Garré. "La gestión (del ministro de Defensa, Oscar Aguad) es inexistente. En el primer episodio que le toca serio, grave, trascendente, primero ignora la situación. Las fuerzas no les responden de la manera que le tienen que responder porque le deberían haber avisado en el primer momento".





(Fuente: La Capital)