Economía argentina realiza recompra histórica de deuda por US$ 7.595 millones.

La operación comprende la compra al BCRA de los Bonos de la República Argentina en Dólares Estadounidenses Step Up 35 (AL35) emitidos en 2020 por un valor nominal original de US$ 7.595.881.596 a un precio de $ 38.850 por cada US$ 100.

Como consecuencia, los títulos serán dados de baja de los registros de deuda pública.