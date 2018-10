Dujovne: "¿Qué estaría ocurriendo en la economía si no hubiéramos tomado las medidas que tomamos?"

- ¿Qué significa para la gente estar en recesión?

-Estamos hace unos meses con una baja en el nivel de actividad, que comenzó con la sequía y luego se fue expandiendo a la economía no agrícola de la mano de la depreciación del tipo de cambio, la aceleración de la tasa de inflación y el impacto que tuvo sobre los salarios reales. Estamos aún en medio de esa situación, pero con un programa muy sólido para ir transitando este periodo, que llevará un tiempo y terminará, primero, de la mano de las exportaciones, que ya se están recuperando, y con la estabilización de la inflación irán recuperándose los salarios reales. Más adelante, de la mano de la baja de la tasa de interés empezará a funcionar la inversión.





¿Cuándo será más previsible el escenario cambiario?

-Hoy tenemos un esquema macroeconómico muy ordenado, estamos camino a tener un presupuesto aprobado con equilibrio primario, cosa que no teníamos desde 2009. Hemos decidido adoptar una regla monetaria muy dura, que es la que pensamos que necesitábamos para dar un cambio realmente radical respecto de lo que nos venía ocurriendo en los últimos meses, donde no lográbamos estabilizar las variables nominales de la economía. De esta manera, habrá una fuerte contracción monetaria que fortalecerá el peso. Las tasas de interés se ajustan de manera tal de poder cumplir con nuestro objetivo de que los agregados monetarios no crezcan, y esto sin duda estabilizará el peso.





-La contracara son pymes que están con situaciones financieras muy complejas. ¿Cuánto le preocupa el empleo?

-Como nos preocupa el empleo es que decidimos tomar medidas muy duras para terminar de dar certidumbre sobre la economía. Es cierto que las tasas de interés altas son un obstáculo para el financiamiento de las empresas, no solo de las pymes sino también de las grandes, pero también cuando en una economía se empiezan a perder las anclas nominales, hay mucha incertidumbre sobre la tasa de inflación. Por eso decidimos tomar el toro por las astas y adoptar esta política monetaria, muy dura, que nos permitirá anclar de nuevo las expectativas de inflación.

- ¿Era necesaria la salida de Luis Caputo del Banco Central?

-Fue una decisión del Presidente y de Caputo, no tiene que ver con una decisión del Ministerio de Hacienda. Evidentemente, Caputo sentía que había cumplido un ciclo, ya lo había hablado con el Presidente, no fue una sorpresa su salida, y por eso este programa monetario lo fuimos diseñando en las últimas semanas entre Hacienda y los funcionarios del Banco Central, teniendo en cuenta que tiene total independencia operativa. Hoy estamos muy ordenados, muy sólidos, muy coordinados, y esto irá mostrando resultados.

-Hoy nos reunimos casi todos los días el gabinete entero, porque es mucho más pequeño. Eso tiene un impacto directo en cómo nos coordinamos entre nosotros. Son distintas metodologías. Estamos funcionando muy bien.





Dirigentes bajo la lupa del ministro

· Lilita Carrió: "Una gran dirigente que hace una contribución enorme a Cambiemos con todas sus preocupaciones sobre cuestiones éticas. Nos pone una vara alta y nos ayuda a ser mejores"

· Axel Kicillof: "Un dirigente político con ideas que no comparto. Habrá tenido buenas intenciones, pero tuvo una gestión muy pobre que nos dejó problemas muy grandes por resolver"

· Marcos Peña: "Es la persona con la que interactúo todo el día. Es crucial para nosotros, estratega y siempre dispuesto a estar resolviendo los distintos dilemas que tenemos entre la política y la economía"

· Carlos Melconian: "Un buen economista con el que a veces coincido y con el que tengo una relación de años. Me gusta que haya muchos Melconian opinando, eso enriquece el debate en la Argentina"

· Guido Sandleris: "Brillante economista. Fue mi mano derecha hasta hace unos días. Una persona muy serena, con mucho temple, que hará una excelente gestión en el Banco Central".





Fuente: Infobae