Dujovne prometió que el acuerdo con el Fondo será anunciado pronto

El mandatario inicia su gira con una visita al Financial Times, un diario de negocios que marca la agenda económica y financiera en Occidente. Allí desayunará con su plana mayor para explicar que ya pasó la tormenta en la Argentina y que su decisión de acordar con el FMI es fundamental para ir a déficit cero y empezar a crecer en el segundo trimestre de 2019.





Tras su desayuno en el Financial Times, irá hasta el edificio de Bloomberg para insistir sobre la viabilidad de su programa económico. Bloomberg es una agencia de noticias que influye en los mercados de todo el mundo y durante su visita mantendrá un encuentro con Michael Bloomberg –dueño de la agencia, ex alcalde de Nueva York y eventual candidato presidencial— y participará de un programa de televisión de la propia agencia que se trasmite a los cinco continentes. A Macri le encantaría anunciar aquí su nuevo acuerdo con el FMI, pero Lagarde no aseguró que eso pueda suceder en las primeras horas del lunes 24 de septiembre.