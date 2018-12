Dujovne pretende prefinanciar todo el 2020 para calmar a los mercados

El funcionario habló durante la reunión anual del Comité Latino Americano de Asuntos Financieros en un hotel de Recoleta. Allí lo escuchaban economistas de toda la región, incluyendo Guillermo Calvo, Andrés Velazco (London School of Economics), Guillermo Perry (ex BID), Augusto de la Torre (ex Banco Mundial), Pablo Guidotti (Di Tella) y Liliana Rojas Suárez (presidente de CLAAF), entre otros.









En los últimos días subió el riesgo país por encima de los 750 puntos, un reflejo de la incertidumbre que se apoderó de los inversores. Pero lo más notorio es como se agrandó la diferencia entre los bonos que vencen el año próximo respecto a los que lo hacen luego de las elecciones. El Bonar 2019, por ejemplo, ayer cerró con un rendimiento de 3,7% anual en dólares. Pero el Bonar 2020 siguió debilitándose y ya rinde 9,6%. Esta diferencia sustancial entre un año y otro sólo se explica por un motivo: la fuerte incertidumbre electoral.





Sin embargo, el nulo acceso que hoy tiene el Gobierno a los mercados internacionales complica el objetivo de "hacer caja" en dólares para asegurar el pago de los vencimientos del 2020. ¿Cómo podría avanzar en esa dirección? Básicamente refinanciando deuda local.