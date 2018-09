Dujovne: "Los grandes países del mundo son los que han decidido apoyar a la Argentina"

El ministro de Hacienda acaba de terminar la conferencia de prensa que compartió con la titular del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde para anunciar el nuevo acuerdo stand by entre la Argentina y el organismo multilateral de crédito. En el despacho del cónsul argentino en Nueva York, donde recibe a los medios nacionales, no duda a la hora, de contar sus sensaciones. "Estoy feliz", asegura.









- ¿El Gobierno esperaba un desembolso mayor al que se anunció?

-No. No es lo que estuvimos conversando en ningún momento. Siempre pedimos la aceleración de los desembolsos. Surgió del Fondo y del apoyo internacional la idea de enviar más fondos frescos. Realmente estamos muy satisfechos por el acuerdo.





- ¿Cómo funcionará el nuevo sistema de flotación del Banco Central?

-Va a ser una banda de no intervención que se sitúa entre los 34 y 44 pesos. Dentro de esa banda el Banco Central no vende dólares. Por fuera de la banda, puede vender, comprar. Lo importante es que el Tesoro va a tener una posición en dólares mucho más grande. Estamos recibiendo muchos más dólares que los que necesitamos para nuestro programa financiero. La fortaleza del peso es la fortaleza de la política monetaria, que va a crecer cero de aquí hasta junio que viene. Eso contrasta con un aumento de la base sostenido en los últimos años. Va a ser un factor clave.





- ¿Esa medida no profundizará la recesión?

-No hay nada más expansivo para la economía argentina que bajar la volatilidad, mejorar la confianza, reabrir el mercado de crédito para el Gobierno, las empresas, las provincias, para que vuelva a fluir la inversión. Restablecer la confianza y bajar hoy la tasa de interés es la clave para volver a crecer.





-El desembolso llegará en un año electoral. ¿El apoyo del FMI es para el presidente Macri?

-El aval no es para Macri. Viene por el apoyo de toda la comunidad internacional. El Fondo es un organismo multilateral, pero atrás están los accionistas. Los grandes países del mundo son los que han decidido apoyar a la Argentina. Hay un consenso total de que hay que apoyar al país en sus reformas para que sea capaz de generar prosperidad. Con respecto a 2018 y a 2019, dado al carácter desembolsable de los fondos, no hay que pensar que los fondos son para esos años. Buena parte de los fondos que no usemos el año que viene, los vamos a usar para el año que sigue y así sucesivamente. Argentina va a estar en una situación inédita, prefinanciada. Los fondos que desembolsan en el 2019, no se utilizarán solo en 2019. Probablemente se utilicen también más adelante. Restablecer la confianza y bajar la tasa de interés es la clave para volver a crecer.





-¿Después de este acuerdo será necesarios más préstamos de otros organismos?

-Lo más importante en ese sentido es que el Banco Central está terminando de negociar el swap por 9 mil millones de dólares y apenas esté firmado lo vamos a anunciar. La importancia es que se está negociando con una diferencia superior a un año, a diferencia del anterior swap. Cuando se termine el plazo puede ser incorporado a las reservas netas del Banco Central y forma parte de la masa de recursos del Banco Central para hacer operaciones. Es muy importante. No está definitivamente firmado, pero está avanzado.





Fuente: Clarin