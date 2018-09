Dujovne sobre las negociaciones con el FMI: "Estamos llegando al mejor acuerdo posible"

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne habló desde Nueva York, donde acompaña al presidente Mauricio Macri, quien mantuvo reuniones con inversores internacionales. El funcionario afirmó, sobre el nuevo acuerdo que busca el Gobierno con el FMI "no hay un monto definido" y que "estamos tratando de buscar un buen acuerdo para despejar las incertidumbres".





Dujovne declaró ante un grupo de periodistas que "no hay apuro" para alcanzar un acuerdo sobre las nuevas condiciones del segundo programa de asistencia con el Fondo Monetario. "Todavía seguimos conversando y trabajando. En esta ocasión tenemos que maximizar la calidad del acuerdo", dijo.





Si bien durante la mañana del lunes voceros oficiales dejaron trascender que la nueva suma que estaba por definirse con los técnicos del organismo rondaba los u$s5.000 millones, el jefe del Palacio de Hacienda aseguró: "Buscamos el mejor acuerdo posible. No van a escuchar precisiones hasta que no las tengamos, solamente cuando hayamos cerrado un acuerdo".









La semana arrancó con un nuevo revés en los mercados, ya que los bonos y acciones en el exterior volvieron a marcar una caída, tras una semana de tregua. Al respecto, Dujovne apuntó: "Los inversores saben que no podemos dar información que no es pública. Nosotros no podemos dar opiniones", insistió.





Respecto a la reunión que tuvo Macri con inversores este lunes por la mañana, el ministro afirmó que las dudas que plantearon los grandes fondos y bancos de inversión tienen que ver "con el ciclo político y la continuidad de las reformas". "Se trata de empresas que tienen una mirada de largo plazo y que están interesadas en que el proceso de cambio continúe", dijo.





Dujovne destacó como una de las virtudes del nuevo acuerdo que se negocia con el FMI que no contendrán "cambios en las reglas básicas", por lo que dejó trascender que el segundo pacto con el Fondo no incluiría medidas como controles a la entrada y salida de capitales.





(Fuente: TN)