Dujovne: "Habrá un pico de endeudamiento hasta 2020, luego comenzará a bajar"

En su primer encuentro con empresarios españoles, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne aseguró que el ritmo de endeudamiento del país es "perfectamente sostenible" a la vez que ratificó la meta del 15 por ciento de inflación para este año "no como un pronóstico sino como un objetivo".

El funcionario hizo un llamado a inversores españoles para que apuesten por el futuro del país. "Estamos haciendo un plan para crecer durante décadas" pero para que se pueda llegar a eso "necesitamos resultados ahora", explicó.

Dujovne fue orador en el Foro Nueva Economía, un escenario habitual para expositores internacionales. A la hora del turno de preguntas, una de las primeras apuntó al ritmo de endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri.

"Es un proceso absolutamente sostenible", dijo el ministro y explicó que el objetivo es bajar el déficit en forma gradual, pero que mientras eso se consigue, las necesidades de financiamiento deben cubrirse. "Habrá un pico hasta el año 2020 y luego ese endeudamiento comenzará a bajar, hasta situarse en uno de los más bajos de la región", sostuvo.

Otras de las cuestiones recurrentes fue la inflación. "La derrotaremos. El Banco Central está haciendo una tarea titánica" en ese frente y "tenemos una voluntad de hierro" para doblegarla, dijo.

Reiteró que las metas son del 15 por ciento para este año, del 10 por ciento para el próximo y del 5 por ciento para el 2020.

En materia internacional fue tajante al afirmar que la Argentina no aceptará operaciones con el "Petro", la criptomoneda lanzada por por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

"No hacemos operaciones con cripto monedas y menos con el Petro", dijo. Insistió además en la línea del gobierno de Mauricio Macri en el sentido de que lo que hay en Venezuela "no es una democracia" y que "no se respetan allí los derechos humanos".

Durante su visita a esta ciudad, el ministro se reunió ya con su par, Cristóbal Montoro. La agenda incluye encuentros con empresarios, inversores y dirigentes políticos.

