Dujovne eligió un "dream team" de economistas para escuchar opiniones

"Fue una reunión informativa, un intercambio de ideas. Ellos querían escuchar y no tanto contar cosas. Igual, fue un intercambio. Se habló sí de que las negociaciones serias con el Fondo recién comenzaron y que van a durar varias semanas, pero no dieron tiempo exactos", le dice a Infobae Kiguel, ex secretario de Financiamiento de Carlos Menem.