Dos hombres pescadores desaparecieron en el Río de la Plata

Un adolescente de 17 años y un hombre de 38 son intensamente buscados por agentes de la Prefectura Naval Argentina tras desaparecer en la mañana del viernes en las aguas del Río de la Plata, cuando pescaban en Punta Lara. De acuerdo a los familiares, las autoridades no están haciendo "lo suficiente" por encontrarlos.

Los pescadores, identificados como Amadeo Martínez y Franco Soria, fueron vistos por última vez alrededor de las 11 del viernes cuando salieron a bordo de una lancha estilo tracker en una zona pesquera conocida como Boca Cerrada.

"Entraron al río a las 11 y de ahí no sabemos nada más de ellos. Yo me enteré a las 19 que los chicos no aparecían e hicimos la denuncia en la comisaría Segunda de Ensenada", expresó la madre de Soria, el menor de los desaparecidos. Según contó, Martínez es un aficionado a la pesca y, hace un tiempo, Franco empezó a acompañarlo en su embarcación.