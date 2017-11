Dos grandes personalidades ya no estarán en la pantalla de C5N

Dos grandes personalidades del mundo de la pantalla chica, ya no estarán al aire en C5N. Se trata de Roberto Petinatto y Víctor Hugo Morales. Curiosamente, ambos eligieron Twitter para hacer públicas las noticias de los distanciamientos.





A 9 meses del debut de La hormiga imperial, Roberto Pettinato anunció que el de esta noche será el último envío en vivo por la pantalla de C5N.





La noticia la dio a conocer él mismo, desde su cuenta de Twitter. "Y gracias a todos los fans de La hormiga imperial. Mañana viernes, último programa (real, ¡en vivo!)", escribió escuetamente anoche, sin dar demasiados detalles acerca de los motivos del levantamiento de su late night show.

Sorprendidos, sus seguidores comenzaron rápidamente a preguntar por los motivos detrás del final del programa, aunque Pettinato eligió no responder.

El conductor sufrió algunos episodios de presión alta en las últimas semanas que lo habrían animado a alejarse de la pantalla por un tiempo, aprovechando la finalización de su contrato con la señal. El programa seguirá ocupando su franja de las 23 -aunque los envíos serán grabados- y es posible que el año que viene regrese "en vivo", en caso de llegar a un acuerdo con las autoridades del canal.

Por otro lado, Víctor Hugo Morales fue desvinculado del medio, señal en la que conducía el noticiero de la tarde, El Diario. Así lo confirmó él mismo en su cuenta de Twitter. "Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!", escribió el periodista en la red social.

La decisión de su despido llega en un contexto complejo para la señal del Grupo Indalo, propiedad del empresario kirchnerista Cristóbal López que, recientemente, buscó pasar a manosdel grupo inversor OP, de Ignacio Rosner , un traspaso que no pudo concretarse debido a la inhibición de bienes que pesa sobre Indalo por una deuda millonaria con la AFIP.





Esta coyuntura hizo que la situación financiera de los medios del grupo entraran en conflicto y los trabajadores de C5N no tardaron en pronunciarse con un comunicado por el pago fraccionado de los sueldos. El propio Víctor Hugo se solidarizó al aire hace unos días con sus compañeros leyendo el comunicado en su programa: "Los trabajadores de C5N han resuelto declararse en estado de asamblea permanente hasta que se regularicen los pagos de octubre de 2017. No se puede pagar el sueldo en dos veces", cuestionó. Luego, habló sobre el pase de manos del Grupo Indalo a OP: "Los rumores de que se vendió y no se vendió son tantos... Si hay gente nueva, por favor que den la cara. Hay mucha gente que goza con esto, por ejemplo, la gente del Gobierno", se despachó.





La salida de C5N de Víctor Hugo se suma así al despido de Roberto Navarro y el fin de las emisiones de La Hormiga Imperial, el programa de Roberto Pettinato en esa señal. El productor de Morales que agredió a Alfredo Leuco mientras daba su discurso en los Martín Fierro de Radio, Julián Capassa, también quedó desvinculado.

(Fuente: La Nación)