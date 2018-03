El sábado pasado, la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero (Slamvi) había emitido una alerta para los argentinos que tengan planeado viajar a Brasil. Ahí recordaban que existe riesgo de contraer la infección aun cuando se vaya a permanecer pocas horas en las áreas de transmisión activa del virus. "Si tiene contraindicada la vacuna por algún motivo, no viaje a las áreas de transmisión activa del virus. Por la situación epidemiológica actual, se recomienda evitar los viajes a Ilha Grande", se aconseja.





"La vacuna es muy efectiva y muy segura, pero en ciertos momentos de la vida puede causar efectos adversos", aseguró la doctora Patricia Angeleri, directora nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. En general está contraindicada para los menores de nueve meses, excepto durante las epidemias, situación en la que también se deben vacunar los niños de entre seis y nueve meses en zonas con alto riesgo de infección; los mayores de 60 años; las embarazadas, excepto durante los brotes de fiebre amarilla, cuando el riesgo de infección es alto; las personas con alergia grave a las proteínas del huevo, y las personas con trastornos del timo o inmunodeficiencias graves debidas a infección sintomática por VIH/SIDA u otras causas.





El médico especialista en infectología Pablo Elmassian (MN 95804) fue categórico. "La vacuna tiene dos grupos de contraindicación, una es la absoluta y corresponde a los pacientes inmunosuprimidos a causa de enfermedades, quienes reciben quimioterapia, padecen HIV, son alérgicos al huevo y demás condiciones de salud. Por otro lado, se encuentran los mayores de 60, menores de entre seis y nueve meses, mujeres embarazadas y en período de lactancia, para quienes rige una precaución de aplicación".





Es lo que los especialistas llaman "contraindicación relativa" porque se trata de personas que "no tienen tanto riesgo a recibir la vacuna y hacer un efecto secundario grave", explicó el experto de la División Medicina del Viajero de Stamboulian Servicios de Salud.





Por eso la recomendación actual es "evaluar caso por caso" y ante la imposibilidad de vacunarse, "no viajar porque hay brote epidémico".





Coincide la doctora Angeleri, quien aconsejó que si la persona viaja a una zona de riesgo del país vecino por vacaciones o con fines que puedan postergarse, "en la situación en la que se encuentra Brasil actualmente, es mejor no arriesgarse y cancelar el viaje".





"En el caso en el que el viaje sea impostergable, por cuestiones laborales o familiares, se recomienda que los mayores de 60 años consulten al médico para darse la vacuna", agregó la directora nacional de Epidemiología del Ministerio.





"Es muy importante la zona a la que viajen", destacó la médica. El Ministerio de Salud de la Nación recomienda la vacunación a quienes vayan a los siguientes destinos de Brasil:





Estado de Río de Janeiro: Se recomienda la vacunación en todo el estado, incluida la ciudad de Río de Janeiro y especialmente Ilha Grande en el municipio de Angra dos Reis.

Estado de Minas Gerais: Se recomienda la vacunación en todo el estado.

Estado de San Pablo: Se recomienda la vacunación en todo el estado, incluida la ciudad de San Pablo.

Estado de Espíritu Santo: Se recomienda la vacunación en todo el estado, incluida la ciudad de Vitória.

Estado de Bahía: La extensión de las áreas de riesgo para la transmisión de fiebre amarilla incluye los siguientes municipios: Alcobasa, Belmonte, Canavieiras, Caravelas, Ilheus, Itacare, Mucuri, Nova Visosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabralia, Una Urusuca, Almadina, Una época, Arataca, Barra do Chosa, Barro Preto, Belo Campo, Buerarema, Caatiba, Camacan, Candido Ventas, Coaraci, CondeUba, Cordeiros, Encruzilhada, Eunápolis, Firmino Alves, Floresta Azul, Guaratinga, Ibicarai, Ibicui, Ibirapua, Itabela, Itabuna, Itagimirim, Itaju do Colonia, Itajuipe, Itamaraju, Itambe, Itanhem, Itape, Itapebi, Itapetinga, Itapitanga, Itarantim, Itororo, Jucurusu, Jussari, Lajedao, Macarani, Maiquinique, Mascote, Medeiros Neto, Nova Canaa, Pau Brasil, Piripa, Planalto, Posoes, Potiragua, Ribeirão do Largo, Santa Cruz da Vitoria, Santa Luzia, São José da Vitoria, Teixeira de Freitas, Tremedal, Vereda, Vitoria da Conquista, Agua Fria, Acajutiba, Aiquara, Alagoinhas, Amelia Rodrigues, Amargosa, Anguera, Antonio Cardoso, Apora, Apuarema, Aracas, Aracatu, Aramari, Aratuipe, Aurelino Leal, Barra da Estiva, Barra do Rocha, Barrocas, Biritinga, Buceo de la Paz, Buceo de la Sierra, BomJesus da Serra, Cuevas, Cabezas do Paraguacu, Cachoeira, Caetanos, Cairu, Camacari, Camamu, Candeal, Candeias, Caraibas, Conde, Concedas de Sincora, Coracade María, Cra- volandia, Cruz das Almas, Dario Meira, Dias de Ávila, Dom Macedo Costa, Elisio Medrado, Entre Ríos, Esplanada, Feira de Santana, Gandú, Gongogi, Governador Mangabeira, Guajeru, Ibirapitanga, Ibirataia, Igrapiuna, Iguai, Inhambupe, Ipecaeta, Ipiau, Ipira, Irajuba, Iramaia, Irara, Itaberaba, Itagi, Itagiba, Itamari, Itanagra, Itaparica, Itaquara, Itatim, Itirucu, Itubera, Jacaraci, Jaguaquara, Jaguaripe, Jandaira, Jequie, Jiquirica, Jitauna, Lafaiete Coutinho, Lajedo do Tabocal, Lamarao, Lauro de Freitas, Licinio de Almeida, Madre de Deus, Maetinga, Manoel Vitorino, Marta, Maracas, Maragogipe, Marcionilio Souza, Mata de Sao Joao, Milagres, Mirante, Mortugaba, Muniz Ferreira, Mutuipe, Nazare, Nilo Pecanha, Nueva Ibia, Nova Itarana, Ouricangas, Pedrao, Pindai, Piraí do Norte, Planaltino, Pojuca, Presidente Janio Quadros, Presidente Tancredo Neves, Rafael Jambeiro, Riachão do Jacuípe, Río Real, Sao Félix, Sao Felipe Sao Francisco do Conde, São Gonçalo dos Campos, São Miguel das Matas, San Sebastián do Passe, Salinas da Margarida, Salvador, Santa Bárbara, Santa Inés, Santa Teresinha, Santanópolis, Santo Amaro, Santo Antonio de Jesús, Santo Estevão, Sapeacu , Saubara, Sebastián Laranjeiras, Serra Preta, Serrinha, SimoesFilho, Tanhacu, Tanquinho, Taperoa, Teodoro Sampaio, Teofilandia, Teolandia, Terra Nova, Ubaira, Ubaitaba, Ubata, Urandi, Valença, Varzedo, Vera Cruz y Wenceslau Guimaraes.