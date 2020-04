Domingo solidario: "Unidos por Argentina" recaudó casi 88 millones de pesos

El mega evento televisivo Unidos por Argentina que reunió a los seis canales abiertos de televisión entre las 18 y las 23.55 de hoy logró el objetivo solidario de reunir casi 88 millones de pesos en donaciones que serán utilizados por Cruz Roja Argentina para la compra de insumos para enfrentar la pandemia que asola al país.

La transmisión conducida por una docena de animadores (Alejandro Fantino y Guillermo Andino por América; Ángela Lerena y Sergio Goycochea por la TV Pública; Diego Ramos y Mariano Peluffo por Net TV; Maru Lozano y Leo Montero por elnueve; Vero Lozano y Marley por Telefe; y Mariana Fabbiani y Guido Kaczka por eltrece), fue impulsada por Fabiola Yáñez, primera dama y presidenta Honoraria de la Fundación Banco de la Nación Argentina.

Casi al cierre de la noche, la pareja del presidente Alberto Fernández expresó: "Nos encontramos en un momento histórico en nuestro país y en el mundo entero. Que podamos tener una sociedad unida en este momento es de un enorme valor".

Gracias por tu apoyo a esta campaña, la sociedad está dando un salto enorme, todos luchamos por una única razón, y esa razón es la vida, insistió Yáñez.

Con una llamativa presencia de músicos extranjeros (Alejandro Sanz, Alex Ubago, David Bisbal, Jesse & Joy, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Michael Bublé y Sebastián Yatra, entre más), la velada incluyó algunas voces locales como las de Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Abel Pintos, Tini Stoessel, Ulises Bueno, Pablo Lescano y Patricia Sosa.

Más presencia y variedad se apreció en el cierre (cerca de medianoche) cuando un elenco entre los que se contaron Gustavo Santaoalalla, Dúo Pimpinela, Valeria Lynch, Raly Barrionuevo, Fabi Cantilo, Jorge Rojas y Litto Nebbia, por citar a algunos, entonaron el Himno Nacional Argentino en una versión arreglada por Lito Vitale.

Los espacios musicales grabados o en modestos vivos caseros- pretendieron darle otro color a un programa que incluyó la invitación a participar de distintos desafíos, entrevistas en piso y a través de videoconferencias, spots de concientización y mensajes grabados por personalidades del mundo del espectáculo y el deporte.

Entre los funcionarios nacionales se destacó la presencia del ministro de Salud, Ginés González García, quien resaltó el esfuerzo extraordinario de la sociedad argentina para este resultado.

A mí me gusta tener una buena expectativa. Vamos menos mal que otros países, porque, en realidad, a todos nos va mal porque la pandemia existe. Lo que estamos haciendo está funcionando, estamos ganando tiempo, dilatando la aparición y evitando el contagio masivo, enfatizó el Ministro.

Otras presencias de peso fueron las del ex basquetbolista Emanuel Ginóbil quien desde Estados Unidos dijo: "No podía no estar. Estamos todos aprendiendo y en Argentina podemos ver qué está pasando en otros lugares para tomar decisiones rápidas. Es todo prueba y error. Este virus nos achicó la visión a futuro a dos semanas y a nivel económico la vamos a pasar mal.

"Ojalá que nos convirtamos en un equipo y no en un sálvese quién pueda", propuso el astro deportivo.

Mirtha Legrand, quien por estar entre las personas con riesgo a contraer coronavirus no está conduciendo sus dos ciclos por eltrece, confesó estar sorprendida del grado de acatamiento de los argentinos respecto del aislamiento social obligatorio para prevenir el contagio masivo de coronavirus.

En una comunicación telefónica Legrand convocó a donar: Mucha gente recuerda en la época de Malvinas que se hizo una colecta enorme y nunca supimos qué destino tuvo, pero esto no es lo mismo señores, acá está la Cruz Roja Argentina que es una garantía de todo, además del contexto histórico que hoy está encabezado por un gobierno democrático.

Los trabajadores de la salud estuvieron presentes gracias a un enlace en vivo desde el Hospital Muñiz cerca de las 21, hora en que esa labor sanitaria es aplaudida en agradecimiento a su trabajo. Esta noche la ovación se hizo eco en el estudio de La Corte y se sumaron imágenes de personas aplaudiendo desde los balcones de sus casas.

Durante la jornada también se transmitieron mensajes grabados con consejos y reconocimientos, como los de Ricardo Darín, Marcelo Tinelli, Jorge Rial y Adrián Suar.