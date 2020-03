"Me dolían tanto los pulmones que me largué a llorar": el duro relato de una chica argentina con coronavirus

Marisol San Roman, de 25 años, habló con A24 para contar la dura realidad que vive bajo los síntomas de coronavirus, que se contagió cuando estudiaba en una facultad en Madrid, España.

La joven regresó de la capital española a Buenos Aires el pasado 12 de marzo y al día siguiente comenzó a tener síntomas. "El primer día tuve fiebre, después tos, dolor de cabeza y un dolor de garganta insoportable", dijo Marisol, que ahora se encuentra en el Sanatorio Agote, ubicado en la barrio porteño de Recoleta, donde deberá permanecer en cuarentena durante 21 días.

"El momento más duro fue ayer a la noche. Tuve tos muy fuerte, se me cerró la gargante y me empezó a doler mucho un pulmón. Empecé a llorar del dolor que tenía y tuve que llamar a las enfermeras", contó la joven y agregó: "Me dieron una inyección en la garganta para que me alivie el dolor y me ayude a respirar".

Marisol, que además reveló que padeció de la gripe porcina, señaló que en ese momento sintió mucho miedo y que incluso no sabía si iba a sobrevivir esa noche. "Esto no es una gripe, no es una neumonía, esto es algo muy fuerte. Fue un momento muy duro y muy doloroso", concluyó.