Diputados trata este miércoles la ley de alquileres y la ley de góndolas

La Cámara de Diputados de la Nación llevará adelante este miércoles la última sesión del período ordinario, donde se buscará aprobar un paquete de iniciativas que incluye la reforma a la ley de alquileres y la denominada ley de góndolas, que tiene como objeto visibilizar la oferta de todos los productos y frenar así las conductas monopólicas.

Si bien la semana pasada la Cámara baja retomó la actividad parlamentaria, tras varios meses de parálisis producto de la campaña, lo hizo únicamente para tratar la situación de Bolivia. La de hoy será la última sesión con el diseño legislativo que quedó después de las elecciones de 2017. A partir del 10 de diciembre habrá un nuevo armado en las dos cámaras del Congreso.

También será la última sesión que presidirá Emilio Monzó, quien el jueves pasado realizó un balance de su gestión durante los cuatro años de la presidencia de Mauricio Macri, donde lamentó que no se haya podido superar la "grieta".

Además, el plenario constituirá la despedida varios diputados, incluso de Monzó, y de los macristas Daniel Lipovetzky y Eduardo Amadeo; los radicales Luis Borsoni y Alejandra Martínez, el economista de Consenso Federal Marco Lavagna, el ex titular del Anses Diego Bossio, el flamante gobernador bonaerense electo Axel Kicillof, el ex presidente del bloque PRO Nicolás Massot y la ex candidata a intendenta de Mar del Plata, Fernanda Raverta.





















También se van los oficialistas Samanta Acerenza, Marisa Graham, Sergio Buil y Paula Urroz. En el peronismo se irán el sindicalista Abel Furlán, María Isabel Guerín y Rodrígo Rodríguez. Por el massimos dejarán sus bancas Raúl Pérez y Marcela Passo. La ex ministra de Defensa Nilda Garré también dejará su lugar.