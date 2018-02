Dimes y diretes en la cúpula de la CGT por la marcha del 22

El dirigente sindical Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT, defendió la marcha a la que convocó el gremio de Camioneros para el próximo 22 de febrero y cuestionó a su par Héctor Daer, a quien lo acusó de "defender a la patronal".





"Nosotros esperamos que el gobierno reflexione. El gobierno tiene que poner el equilibrio entre el capital y el trabajo. ¿Qué aportaron los empresarios durante dos años de gobierno?", se preguntó en declaraciones radiales.





Acuña cuestionó también al presidente Mauricio Macri y le recomendó "que se ocupe de respetar y de resolverle los problemas a los trabajadores".





"Está claro que es un mensaje para desprestigiar al sindicalismo para ponerle techo a las paritarias, no hablar de los despidos, para no hablar de la patronal. La inflación la está generado el gobierno con los tarifazos permanentes y los servicios privados que están aumentando", consideró.





El referente de la central obrera criticó a su par Héctor Daer, a quien le recriminó que "sale a defender a la patronal" y "antes estaba sentado con nosotros".





"Algunos dirigentes se creen que son artistas de televisión.





Faltan al consejo directivo y van a hablar mal de la CGT a la tele. Responden a otros intereses, antes le decían carnero", señaló.





Acuña sostuvo que "no hay que rediscutir" la unificación de la central obrera" y opinó que "si no es para defender los intereses de los trabajadores, la unión no sirve para nada".





Daer, quien ya adelantó que no va a apoyar la movilización al manifestar que "es una marcha de Camioneros", respondió a las críticas y aseguro que su decisión de "no concurrir no es personal".





"La verdad que es una sorpresa porque me parece que el compañero perdió el equilibrio. Primero tenemos que analizarnos cada uno y saber entre todos nosotros, saber quién es quién y pensar en que lo que tenemos qué hacer es defender el colectivo de los trabajadores".





El dirigente de la CGT dijo que "le extraña" que Acuña "salga con esta bravuconada" y resaltó que "hizo adjetivaciones que nada que ver".





"Si hay algo que defiendo a ultranza son los convenios colectivos de trabajo. Jamás diría que un miembro del movimiento obrero defiende a los patrones, son agravios gratuitos. Lo peor que se puede hacer es perder el equilibrio", agregó.