Dietrich: "No desaparecerán los subsidios al transporte, los manejarán las provincias"

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, negó que en el proyecto de presupuesto oficial para 2019 estén previstos recortes de subsidios para el interior, y en ese sentido afirmó que "no tiene que haber preocupación" por ese tema.





El funcionario expresó que se creará "un fondo de asistencia para municipios con desequilibrios financieros destinado a subsidiar el transporte público de pasajeros", afirmó.





En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, el titular de Transporte remarcó: "No habrá recortes de subsidios. No tiene que haber preocupación porque no estamos planteando que desaparezcan los subsidios, ni mucho menos".





Embed Entrevista a Guillermo Dietrich por inauguración Circunvalación: Entrevista al ministro de ... @laochoam830 https://t.co/RhYIPqj88F — RadioCut (@RadioCutFm) 23 de octubre de 2018















"Cada una de las ciudades o provincias, depende de como se maneje el transporte en cada jurisdicción, tienen la potestad absoluta sobre el transporte. Deciden las concesiones, los recorridos de los colectivos, las características de las unidades y las tarifas", agregó.

En ese sentido, Dietrich añadió que "en función de esa autonomía, los subsidios los manejarán las provincias / las ciudades. Para eso, en el Presupuesto 2019 se contemplan recursos que van a disponer cada una de las provincias para hacer frente a esos subsidios".













"Aún así, contando con estos subsidios, seguimos trabajando en la última semana para crear un fondo compensatorio para eventuales desequilibrios. Será un acompañamiento de este proceso en el 2019", subrayó Dietrich.