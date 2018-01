Dieron marcha atrás en el gasto de más de $200 mil en una palmera para la Casa Rosada

Finalmente, si tal como anticipa el Servicio Meteorológico Nacional mañana sábado por la mañana no llueve sobre la Ciudad de Buenos Aires, la palmera de la polémica será retirada del Patio de la Casa Rosada pero por ahora no tendrá reemplazo: la única oferta presentada con un costo de $235.900 fue rechazada por no reunir todos los requisitos solicitados.