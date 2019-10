Día del Respeto a la Diversidad Cultural: ¿Es o no feriado el lunes 14 de octubre?

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural –anteriormente denominado "Día de la raza"- se conmemora cada 12 de octubre. El nombre fue modificado por Decreto Presidencial en noviembre de 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

















La modificación se realizó con motivo de "destacar y rememorara las muertes de los pueblos originarios" para "dotar a dicha fecha de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos".





















Este año, el 12 de octubre cae sábado pero es uno de los feriados no movibles, por lo tanto, el lunes 14 se decretó como "día no laborable", en cual queda a potestad de las empresas decidir si el trabajador debe o no ir a trabajar. Además, la jornada del lunes no se pagará como extra, en tanto la del sábado sí.