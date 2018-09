Detectaron un aumento de casos en enfermedad de transmisión sexual

El Ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta epidemiológico ante la confirmación de 33 casos de linfogranuloma venéreo (LGV) en Argentina entre septiembre de 2017 y julio de 2018.





La información publicada por el portal del diario Perfil señala que "hasta el año 2017 no se habían registrado casos confirmados de LGV" en el país.





El linfogranuloma venéreo es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por cepas de Chlamydia trachomatis de los genotipos L1, L2 y L3. El LGV se caracteriza por la aparición de úlceras genitales, linfadenopatía (ampliación de los ganglios linfáticos) de la región inguinal, proctitis (inflamación del recto) y se asocia con altas tasas de co-infección con otras enfermedades de transmisión sexual, como el VIH y la sífilis.





Los casos detectados de infección por C. trachomatis pertenecen al biovar LGV, según el alerta emitido por el Ministerio

diagnósticos fueron reportados por el Laboratorio de Clamidias de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (28 casos) y el Centro Nacional de Referencia en Enfermedades de Transmisión Sexual del INEI-ANLIS (5 casos).





Los casos corresponden a pacientes de sexo masculino, de edades entre 21 y 57 años. Todos ellos refirieron haber mantenido relaciones sexuales con hombres y el 90% tenía diagnóstico de VIH.





En el 40% de los casos, además de la co-infección con VIH se diagnosticó una o más ITS asociadas (sífilis y gonorrea principalmente).





"El linfogranuloma venéreo es una infección de transmisión sexual que está producida por un tipo particular de germen que se llama Chlamydia. El brote que comunicó el Ministerio se ha dado fundamentalmente en hombres que tienen sexo con hombres. En el 90% de los casos fueron en pacientes VIH positivos. Pero eso no quiere decir que una persona VIH negativa no lo pueda contraer", explicó Pedro Cahn, director Científico de Fundación Huésped, al citado medio.





"Esto vuelve a poner en el centro la necesidad de promover el uso del preservativo porque así como se transmite el LGV, del que no teníamos hasta ahora casos reportados, hay otras infecciones de transmisión sexual", continuó el especialista que enumeró sífilis, gonorrea, herpes, hepatitis B y HPV.





En estas y otras patologías "el uso del preservativo es sumamente importante".





Ante la confirmación de 33 casos de LGV en Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación recomendó a los equipos de salud "sensibilizar la sospecha clínica, procurar el diagnóstico etiológico de los casos, implementar el tratamiento adecuado, la notificación a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud y el control de contactos"





