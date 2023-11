Destituyeron al juez Bento y fue detenido en Mendoza

El ex juez federal de Mendoza Walter Bento fue detenido este mediodía pocos minutos después que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación lo destituyó del cargo por mal desempeño de sus funciones. Con esa decisión, el ex magistrado perdió los fueros de inmunidad de arresto y así cobraron vigencia las prisiones preventivas que tenía dictada en una causa por corrupción que afronta y que no se podían ejecutar por los fueros.