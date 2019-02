Después de la intervención del Central el dólar saltó a $38,42

El dólar opera casi estable a $ 38,42 este viernes, según el promedio del BCRA y tras la compra de u$s 50 millones más. No se descarta que antes del final de la rueda, la entidad debute con el nuevo monto de compras para sostener el precio





El día comenzó con la mirada atenta a la próxima jugada del Central, luego que resolvió ampliar los montos de intervención de u$s 50 millones a u$s 75 millones para no dejar el valor del billete verde.





El mayorista arrancó la jornada con una suba de 5 centavos a $ 37,40, pero luego retrocedió sobre sus pasos y ahora cotiza a $ 37,32.





La "zona" de actuación del BCRA tiene hoy un piso de $ 37,886 y un techo de $ 49,030.





"Si el tipo de cambio se ubicara por debajo de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se incrementará con las compras de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA", indicó la institución, y señaló que "estas licitaciones serán de hasta US$ 75 millones por día".





La decisión fue tomada en una reunión del Comité de Política Monetaria del Banco Central (COPOM) tras el cierre del mercado.





Además, la autoridad monetaria resolvió que si el tipo de cambio se ubica por encima de la zona de no intervención, "la meta de base monetaria se reducirá con las ventas de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA".





"Con el objetivo de maximizar el impacto sobre la liquidez, dichas licitaciones serán de hasta u$s 150 millones diarios, el máximo contemplado en el esquema monetario", aclaró.