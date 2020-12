Desplazaron al embajador argentino en China

La Argentina busca contar con unas 15 millones de vacunas chinas para sumar a los dosis otorgadas por Rusia y las que podría entregar Pfizer y AstraZeneca. Por eso el canciller Felipe Solá le había encargado esta tarea especialmente a Kreckler.

Sin embargo el embajador se tomó una “licencia ecológica” por contaminación (artículo 75 del reglamento de la Cancillería) y habría volado con destino a una exclusiva isla de Hainan.

“No me fui a ninguna playa, ni estoy en ninguna playa. Estoy en Beijing adonde pasé la Nochebuena con mi esposa y mi hijita. No se quién dice que me fui a Hainan”, le dijo a Infobae.

Según consignó TN, el ministro de Salud de la Nación Ginés González García estalló de furia cuando se enteró que el embajador estaba descansando en una isla en lugar de cerrar el acuerdo que había pedido Alberto Fernández.

Ahora es el propio titular de la cartera de Salud el que se puso al frente de las conversaciones con el gigante asiático para intentar acordar cuanto antes la posible llegada de vacunas. En el proceso intervienen las empresas Sinopharm, Cansino Biologics y Sinovac. El suero tiene un precio de 20 dólares y estaría disponible para marzo de 2021.

Por ahora el país solo cuenta con las 300 mil dosis de Sputnik V e intenta cerrar acuerdos con Pfizer y China. En marzo estaría disponibles las de AstraZeneca y luego podrían llegar las 9 millones de Covax.