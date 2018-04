Desde Vaca Muerta, el presidente defendió la suba de los servicios

El presidente Mauricio Macri les solicitó a los municipios y a las provincias que "eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos" en un cuidado mensaje grabado desde Vaca Muerta con un pozo petrolero como singular escenografía.

El contenido del mensaje presidencial se sospechaba desde el mediodía, cuando trascendió que la gobernadora María Eugenia Vidal anunciará una rebaja impositiva que impactará en las facturas de los servicios. La provincia de Buenos Aires se transformará así en la primera en acatar la recomendación de la Casa Rosada.

El mandatario reiteró además su pedido para que los consumidores ahorren energía, porque de esa manera contribuirán al cuidado del medio ambiente y obtendrán facturas con montos más bajos, destacó.

Solo, de pie, con camisa celeste y sobretodo, el Presidente inició su discurso con una fuerte defensa política sobre el camino económico adoptado por Cambiemos: el gradualismo.

"Los subsidios no son gratis. Es la mentira que más daño nos hizo. La energía no es gratis. Cuesta. Cuesta producirla, cuesta transportarla, cuesta que llegue a las fábricas. Es mentira que los subsidios no los paga nadie. Los pagamos todos con más inflación", explicó.

Y continuó: "Para cubrir esos subsidios nosotros nos tuvimos que endeudar. La otra alternativa era un shock de ajuste. Nosotros elegimos el camino del gradualismo, pero para que ese gradualismo sea posible necesitamos el esfuerzo de todos".

