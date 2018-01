Desde Chile advirtieron que la multa por no tener la RTO es de $2.000

En las últimas semanas se ha generado una gran confusión con respecto a la documentación con la que es obligatorio contar para cruzar a Chile. Para despejar las principales dudas el jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio de Transporte de Chile, Pablo Ortiz habló sobre la documentación necesaria, el seguro y las medidas de seguridad del vehículo.





Documentos que hay que llevar: "Tienen que tener el documento de propiedad del vehículo, la Revisión Técnica Vehicular y el Soapex (seguro obligatorio para vehículos extranjeros). En la Aduana no van a pedir la verificación técnica, pero en algún control de ruta se puede exigir y sancionar si no la tienen. La multa puede llegar hasta los 110 dólares (aproximadamente 2.000 pesos argentinos)".









Sobre la RTO y el Soapex: "Quienes deben realizar la verificación técnica son los vehículos de más de tres años de antigüedad", dijo. Al respecto, los autos con menor antigüedad, deben exhibir la oblea que se entrega en la concesionaria y que tiene una vigencia, justamente, de tres años. "La Ley de Tránsito de Chile exige obligatoriamente tener el Soapex porque la cobertura incluye a terceros transportados y no transportados; el seguro del Mercosur cubre sólo a los transportados", agregó.





Grabado de la patente en los vidrios y polarizados: "No es obligatorio el grabado de las patentes en los vidrios. Con respecto a los vidrios polarizados, en Chile está prohibido el polarizado que no es de fábrica, pero eso se controla una vez al año en la verificación vehicular, no en los controles de ruta. Si no se ve nada para adentro del vehículo, quizás los multen, pero si el polarizado es tenue, seguramente no".





Medidas de seguridad para niños: "Hasta los 12 años, los niños deben tener un sistema de retención infantil. Se va a controlar que tengan algún sistema de retención infantil más allá del cinturón de seguridad, ya sea butaca o algún otro implemento".









(Fuente: MDZ)