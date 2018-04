Desde Buenos Aires, Fellner asegura que viajará a su provincia natal a entregarse

El fallo judicial que ordenó la detención del peronista Eduardo Fellner, firmada por el juez de Control N° 4 de Jujuy, Isidoro Cruz, encontró al ex gobernador provincial en Buenos Aires. Sin embargo, y de acuerdo señaló su abogado defensor Horacio Aguilar, viajará a Jujuy para cumplir con el plazo de 24 horas dispuesto por la Justicia y entregarse.

"A nosotros no nos han notificado de un plazo y lo sorprendió en Buenos Aires. Por la tarde va a estar en Jujuy para cumplir con la orden de la Justicia", advirtió el letrado, y amplió: "El fallo nos sorprendió mucho; venimos hace dos años con esta causa, siempre se presentó ante cada requerimiento, se le allanó la casa, jamás puso obstáculos y cuando pedimos la eximición de prisión no tuvo curso. Lo vamos a volver a pedir".

El juez Cruz libró ayer una orden detención contra el ex gobernador en el marco de la denominada "megacausa", que investiga el desvío de 1.300 millones de pesos durante su gestión que estaban destinados a la construcción de 2.000 viviendas, y por la cual se encuentra detenida la referente de la Tupac Amaru Milagro Sala. El magistrado, además, pidió la captura de su ex ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini; el ex titular del IVUJ Lucio Abregú, Héctor Carrizo y José Mercado (integrantes de la UEP, Unidad Ejecutora de la Provincia). También de la escribana Claudia Trenque.





El jefe de los fiscales de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, argumentó el pedido de detención contra el ex gobernador provincial y aseguró que "los motivos que llevaron al fiscal al plantear la detención tienen que ver con la sospecha de fuga, porque tiene una gran cantidad de viajes a Panamá; hay que ver la explicación de esos viajes".

Con relación a este punto, el abogado defensor de Fellner explicó que ya se presentó ante la Justicia "el pasaporte con todos los sellos; nosotros hemos denunciado a la fiscalía hace varios meses por el uso de esta información falsa para pedir su detención. Ya hemos explicado que viajo vía Panamá a otros destinos".

"Nosotros no pedimos el sobreseimiento porque consideramos que no hay una conducta por la cual la fiscalía plantee una acción que sea constitutiva de delito. Fellner siempre tuvo buena voluntad y el fallo es absolutamente arbitrario", afirmó el letrado.

El fallo del juez Cruz tiene raíz en una denuncia presentada por el dirigente de la Coalición Cívica de Jujuy, José María Albizo, por los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, asociación ilícita y fraude a la administración pública por administración infiel.

La justicia investiga la eventual complicidad del ex gobernador en el manejo indebido de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas, programa que durante años coordinó Milagro Sala. Según la denuncia, las organizaciones sociales recibían cheques a su nombre y Sala las obligaba a que los endosen a favor de personas de su extrema confianza que luego cobraban ese dinero en la ventanilla del banco.





