Diego Brancatelli, Luis D'Elía y Victor Hugo Morales viralizaron en las redes sociales un mensaje sobre la posible vuelta del "corralito", ante la presunta imposibilidad de los bancos para devolver los depósitos por la escalada del dólar que no fue real y por eso fueron denunciados

"Me cuenta una conocida que tiene un cargo importante en un banco privado que mañana (por el viernes pasado) no van a tener u$s para vender ni retirar (aquellos que deseen retirar de sus cuentas). Está preocupada por la situación y por cómo contener a los clientes que irán mañana. No es opinión sino información", escribió el periodista de Intratables en su cuenta de Twitter.

Minutos más tarde, quien sorprendió con la misma consigna fue el piquetero Luis D'Elía en la misma red social y luego, el conductor uruguayo Víctor Hugo Morales reiteró el concepto durante sus editoriales radiales.

victor hugo morales.jpg

La acusación les valió una denuncia a los periodistas "en perjuicio del suscripto en particular y de todos los ciudadanos que conforman la sociedad argentina en general", expresa la imputación que los acusa de "atentar contra las instituciones de la República, generar el caos, el desorden, intentar subvertir la paz social y a nuestra Constitución Nacional vigente".

La actitud de Brancatelli fue cuestionada con dureza, incluso por su propia compañera de programa, Débora Plager, quien salió a cuestionarlo mano a mano al aire.

"Hay mucha operación y hay que ser muy profesional a la hora de contar la información porque cuando uno no la conoce, no la sabe o todavía no está confirmada decir 'no sé' no te hace menos periodista", sostuvo la periodista y conductora.





(Fuente: Diario Uno)