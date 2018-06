Denunciaron ataques a hijos de diputados que votarán a favor del aborto

A cinco días de la histórica sesión en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de despenalización del aborto, legisladores que hicieron pública su postura a favor de la iniciativa denunciaron que recibieron presiones y hasta amenazas contra hijos de parlamentarios.

Ginés González García, ministro de Salud durante el kirchnerismo, quien esta semana fue uno de los oradores en el plenario de comisiones en el que se debatió el proyecto, es uno de los dirigentes políticos que hizo pública su postura a favor del proyecto, y en su cuenta de twitter denunció que "están atacando en todo el país a los hijos de diputados que apoyan la despenalización del aborto".





Embed Increíble. Están atacando en todo el país a los hijos de diputados que apoyan la despenalización del aborto — Gines GonzalezGarcia (@ginesggarcia) 8 de junio de 2018





Por su parte, el legislador del oficialismo y quien presidió el debate en la comisión junto a Carmen Polledo, Daniel Lipovezky, también reveló que "hay mucha presión, sobre todo en el interior". "Lo que uno no entiende tanto es por qué un diputado puede cambiar su posición por la presión", agregó.

Estas denuncias se sumaron a una serie de revelaciones por parte de legisladores que no quisieron revelar su nombre, quienes aseguraron que algunos de los diputados que adelantaron que votarán a favor recibieron mensajes a través de WhatsApp u otras redes sociales del estilo "sabemos que llevás a tu hija a las 7:40 a la escuela".

En esa línea, una legisladora del Frente para la Victoria denunció que su hija recibió un llamado en el que la amenazaron de muerte.

Estas presiones se suman a las sufrieron algunos diputados tucumanos que fueron mencionados por el arzobispo de Tucumán Carlos Sánchez durante el tedeum del 25 de mayo.

"Yo, Carlos Alberto, quiero llamarlos por su nombre a ustedes, Beatriz, Teresita, Gladys, Alicia, José Fernando, Facundo, Pablo, Marcelo y José, diputados tucumanos, para decirles que tienen un nombre porque tienen vida y tienen la responsabilidad que les ha confiado el pueblo tucumano: voten por la vida, por el cuidado y defensa de la vida de todo argentino porque vale toda vida", dijo el cura durante la ceremonia religiosa.





En el mismo sentido, la diputada oficialista Silvia Lospenatto reveló el lunes que "algunos diputados no quieren manifestarse públicamente y nos dicen voy a esperar hasta último momento porque no tengo la capacidad de aguantar la presión por muchos días. En medio de un debate espinoso, no tenemos por qué sufrir estas agresiones".

Específicamente, Lospenatto se refirió a "grupos religiosos" que ejercen amenazas: "Algunos diputados que envían a sus hijos a colegios religiosos, también de algún modo fueron intimados a votar en contra".

Es que a cinco días de la sesión en Diputados, aún existen entre 20 y 25 legisladores que no definieron su posición, con lo cual se mantiene la incertidumbre ante la marcada paridad entre los que están a favor y en contra de la iniciativa.

Para llegar al recinto el tema debe pasar el martes por la firma de los dictámenes en el plenario de comisiones que lo analiza, donde a diferencia de los proyectado para el recinto, el dictamen que avala la despenalización se impondría por un escaso número de firmas.

(Fuente: Infobae)