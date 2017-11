De Vido y sus cartas: ahora arremetió contra Sergio Massa y Florencio Randazzo

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fustigó a los dirigentes Sergio Massa, Graciela Ocaña, Martín Lousteau y Florencio Randazzo, al considerar que están al servicio de "los monjes negros" y recordó que, como funcionarios del kirchnerismo, "no denunciaron la corrupción".



El ex ministro se expresó mediante una nueva carta escrita desde el penal de Marcos Paz, donde se encuentra detenido.



"¿Cómo podríamos explicar que MASSA, OCAÑA, LOUSTEAU Y RANDAZZO fueran candidatos en contra frontalmente de la conducción del FPV o de sus candidatos? ¿Quién los nombró y sostuvo en los cargos más importantes de la administración al frente del país y en algunos casos como ministros "estrella" en la década ganada?", se pregunta De Vido en una misiva publicada a través de las redes sociales.



Asimismo, y en una cita a la obra "62 Modelo para Armar" del escritor Julio Cortázar, el actual diputado nacional le propone a sus lectores centrarse "por ahora" en las cuatro figuras que cita en el texto.



"Razonen, piensen y coloquen detrás de cada uno de estos apellidos-candidatos qué MONJE NEGRO los impulsó y promovió. Sin duda, encontrarán su o sus nombres y estoy seguro no se equivocarán. ¡Al que le quepa el sayo, que se lo ponga carajo!", sostiene el ex titular de la cartera de Planificación federal durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.